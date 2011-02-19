به گزارش خبرگزاری مهر، محسن عابدینیپور گفت: به منظور تسهیل در خدمت رسانی به شهروندان و زائران شهر کریمه اهل بیت (س) و با توجه به دستور ویژه استاندار قم، عملیات اجرایی بازگشایی محور اتوبان تهران – قم به ترمینال مسافربری آغاز شده است.
شهردار قم افزود: هزینه عملیات احداث این مسیر از محل اعتبارات داخلی شهرداری قم تأمین و در مدت زمان 6 ماه اجرا و به بهره برداری خواهد رسید.
عابدینیپور با اشاره به اینکه با اجرای این پروژه، ترمینال مسافربری قم از بن بست خارج میگردد، افزود: این محور به عرض 60 متر و به طول 850 متر (با رمپها) احداث خواهد شد.
وی ادامه داد: بحمد الله مقدمات لازم جهت خدمت به زائران در پایانه مسافربری شهرداری قم مهیا است که در همین راستا و با صرف هزینهای، سالن انتظار کوثر بازسازی و به بهرهبرداری رسید که در این سالنها غرفههای فروش جهت خدمت رسانی بهتر به شهروندان در نظر گرفته شده است که در بخش حمل و نقل و غیر حمل و نقل فعالیت مینمایند.
قم - خبرگزاری مهر: شهردار قم خبر از بازگشایی محور اتوبان قم - تهران به ترمینال مسافربری داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محسن عابدینیپور گفت: به منظور تسهیل در خدمت رسانی به شهروندان و زائران شهر کریمه اهل بیت (س) و با توجه به دستور ویژه استاندار قم، عملیات اجرایی بازگشایی محور اتوبان تهران – قم به ترمینال مسافربری آغاز شده است.
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