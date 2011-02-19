50 درصد ساخت و سازهای حاشیه شهر بیرجند تخریب شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدعلی قاسم زاده نداف، بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بیرجند با اشاره به اینکه برخی از این ساخت و سازهای حاشیه شهر به حیاط خلوتی برای هنجارشکنان تبدیل شده است، اظهارداشت: تخریب ساخت و سازهای حاشیه شهرستان بیرجند تنها تصمیم فرماندار نیست بلکه نظر استاندار، شورای تامین استان و شهرستان نیز بوده است

زمین رایگاه به حاشیه نشینان واگذار می شود

فرماندار بیرجند گفت: به کسانی که ساخت و سازهای آنها در حاشیه شهر تخریب شده است و یا به صورت غیر مجاز اقدام به ساخت و ساز کرده اند زمین رایگان و تسهیلات مسکن مهر اعطا می شود.

وی با اشاره به اینکه مسئولان قصد ندارند خانه مردم را خراب و آنها را بی ‌خانمان کنند، افزود: تمام زمین‌هایی که در حاشیه درست شده است زراعی بوده و پروانه ساخت ندارد و این را همه مردم که خریده‌ا ند نیز می ‌دانستند.

قاسم زاده نداف با اشاره به اینکه بعضی‌ها از رأفت نظام اسلامی سوء استفاده می ‌کنند، بیان داشت: همان طور که مردم بر گردن حاکم و مسئولان حق دارند یک حقی هم از طرف حاکم بر مردم است که باید رعایت شود.

مشارکت مردم برای احیاء بافت های فرسوده کمرنگ است

فرماندار بیرجند با بیان اینکه متاسفانه پیگیری های مردم در خصوص استفاده از تسهیلات مسکن کمرنگ است، افزود: از ابتدای سال تاکنون تنها شش نفر در خصوص بافت های فرسوده به فرمانداری بیرجند مراجعه کرده اند.

قاسم زاده نداف تصریح کرد: تا پایان خرداد سال آینده بالغ بر 10 هزار واحد مسکونی در شهرهای بیرجند و خوسف به بهره برداری می رسد.

وی بیان کرد: متاسفانه علی رغم تاکیدات مکرر همه مسئولان، برخی از دستگاه ها به مساله صرفه جویی در انرژی توجه ندارند.

قاسم زاده نداف یادآور شد: از هفته آینده تیمی متشکل از نمایندگان فرمانداری، اداره برق و آب به همه دستگاه های اداری شهرستان مراجعه می کنند و اقدامات آنها را در خصوص امر صرفه جویی بررسی می کنند.