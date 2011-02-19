تیم اسکیت شهدای تربیت بدنی کرمانشاه در جایگاه سوم لیگ برتر ایستاد

ایزد سیف الله پور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: تیم اسکیت شهدای تربیت بدنی استان کرمانشاه با ترکیب آقایان عباس یاری، شایان صباغ، حسین منشیدی، عرفان مظفری، ، ایمان زندی ، سپهر ربیعی ،فرشید شایان ،فرزاد مرادی و مجید نوری در این رقابت ها حاضرشد که پس از چهار دوره لیگ برتر طی سال در جایگاه سوم قرار گرفت.

رئیس هیئت اسکیت استان کرمانشاه با بیان اینکه ورزشکاران کرمانشاهی در چهارماده توانستند عناوینی را به خود اختصاص دهند، تاکید کرد: تیم اسکیت شهدای تربیت بدنی کرمانشاه برای اولین بار در تاریخ اسکیت کرمانشاه در رقابت های لیگ برتر اسکیت شرکت کرد که خوشبختانه در همین سال اول توانستیم جایگاه سوم لیگ برتر را ازآن خود کنیم.

سیف الله پور تصریح کرد: امیدواریم با برنامه ریزی های صورت گرفته و تدوین تقویم ورزشی سال 1390 درسال آینده بتوانیم تیم اسکیت شهدای تربیت بدنی کرمانشاه را به جایگاه نخست لیگ برتر اسکیت برسانیم.

رئیس هیئت اسکیت استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: به نظر می رسد استعدادهای نهفته که در ابتدای سال ازآن سخن می گفتیم شکوفا شده وتوانسته ایم جایگاه اسکیت استان کرمانشاه را طی یکسال گذشته ارتقاء دهیم، دراین رقابت فرشید شایان در ماده 10 هزار متر مقام اول ، فرزاد مرادی در ماده300متر مقام اول، حسین منشیدی در ماده 500 متر گروهی مقام سوم، مجید نوری در ماده 10 هزار متر مقام پنجم ،شایان صباغ در ماده هزار متر گروهی مقام پنجم و عرفان مظفری در ماده 500 متر گروهی مقام ششم را ازآن خود کردند.

تیم های اسکیت- تمدن شرق و برق زنجان قبل از تیم اسکیت شهدای تربیت بدنی کرمانشاه در جایگاه های اول و دوم لیگ برتر اسکیت کشور قرار گرفتند.