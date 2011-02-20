بابک هاشمی پور در گفتگو با مهر برگزاری نشست جدید هیئت مرکزی تصمیم گیری در مورد حق الزحمه به کارگماری نیروی کار توسط کاریابی ها در اسفند ماه جاری خبر داد و گفت: هیئت مرکزی متشکل از نماینده کانون کاریابی های کشور، نماینده بناید شهید، نماینده سازمان فنی و حرفه ای و مدیرکل کاریابی ها و هدایت نیروی کار وزارت کار، مدیرکل روابط کار وزارتخانه است.

رئیس کانون انجمن های صنفی کاریابی ها و دفاتر مشاوره شغلی کشور، اظهار داشت: با توجه به نشست های مشترکی که طی اردیبهشت و تیرماه سال جاری با وزیر کار و امور اجتماعی داشته ایم، قرار شد این موضوع در پایان سال پیگیری و حق الزحمه جدید کاریابی ها تعیین و تصویب شود.

هاشمی پور در خصوص نظرات و درخواست نمایندگان کاریابی ها، خاطر نشان کرد: تمایل و نظر کانون های کاریابی کشور این است که حق الزحمه ها به همان روال سابق یعنی یکماه حقوق و دریافتی نیروی بکارگماری شده برگردد.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه تعیین حق الزحمه 100 هزار تومانی برای هر بکارگماری مسائل و مشکلات مالی فراوانی را برای کاریابی ها به وجود آورد و حتی این موضوع وقتی که به 140 هزار تومان نیز افزایش یافت بازهم مشکلی را حل نکرد.

این مقام مسئول در کاریابی های کشور، تاکید کرد: ما امیدواریم طی جلسه اسفندماه هیئت مرکزی بتوانیم حق الزحمه کاریابی ها را به همان روال سابق معادل یکماه حقوق و دستمزد یک نیروی کار برگردانیم. حال اگر نیروی بکارگماری شده هر میزان حقوق داشته باشد کاریابی نیز همان میزان دریافت خواهد کرد.

به گفته هاشمی پور، نظر وزیر کار و امور اجتماعی در این زمینه ایجاد تناسب بین درآمد کاریابی ها و پرداخت آن توسط کارجویان است.

رئیس کانون انجمن های صنفی کاریابی ها و دفاتر مشاوره شغلی کشور، افزود: البته در موضوع واگذاری های برخی تصدی ها از وزارت کار به کاریابی ها وزیر کار نظرات خوب و مثبتی دارد به نحوی که وی معتقد است در این بخش وزارتخانه باید مسئولیت ها و وظایف خود را در بخش های قابل واگذاری به کاریابی ها بسپارد.

وی با اشاره به اینکه با حضور معاون جدید توسعه اشتغال وزارت کار، کاریابی ها امیدوارتر شده اند، گفت: اگر بتوانیم از اصلاح و تصویب نحوه دریافت حق الزحمه جدید کاریابی ها دفاع و آن را تصویب کنیم، دستمزد دفاتر مشاوره شغلی شناور خواهد بود.