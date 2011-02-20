روز خوش مدعیان گروه "الف"/ شکست ابومسلم در روز توقف آلومینیوم

به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور طی روزهای جمعه و شنبه با برگزاری 14 دیدار در گروه‌های دوگانه به پایان رسید که در گروه "الف" تیم‌های مدعی داماش گیلان و مقاومت سپاسی برابر حریفان خود به پیروزی پرگل دست یافتند.

در مهمترین دیدار این هفته داماش گیلان با نتیجه 4 بر یک از سد مس رفسنجان یکی از تیم‌های مدعی این گروه گذشت و این تیم را به رده پنجم فرستاد. مقاومت سپاسی هم برابر تیم مدعی تربیت یزد با 3 گل پیروز شد تا همچنان رقابت پایاپایی را با تیم داماش برای صعود به لیگ برتر داشته باشد.

کاوه هم با هدایت فرهاد کاظمی پس از دو شکست متوالی، دست به کار بزرگی زد و در مسجدسلیمان برابر نفت این شهر به پیروزی 2 بر یک دست یافت تا باردیگر به رده سوم این گروه باز گردد.

دیدار تیم‌های ته جدولی ماشین سازی و همیاری اراک هم در تبریز با تساوی به پایان رسید. گل‌‍گهر سیرجان هم با برتری برابر اتکای گلستان قعرنشین این گروه به رده چهارم صعود کرد.

در گروه "ب" تیم آلومینیوم هرمزگان با گل دقیقه 2+90 از شکست خارج از خانه برابر استقلال اهواز گذشت و با همین یک امتیاز صدرجدول این گروه را همچنان در اختیار گرفت. البته مس سرچشمه هم با پیروزی 2 بر صفر برابر سپیدرود رشت اختلاف خود را با تیم صدرنشین این گروه به یک امتیاز کاهش داد.

برق هم در شیراز با نتیجه 2 بر یک از سد ابومسلم مشهد گذشت اما با توجه به توقف ایرانجوان برابر گسترش فولاد تبریز در بوشهر، ابومسلم همچنان در رده سوم باقیماند. نساجی مازندران هم با پیروزی 2 بر صفر برابر فولاد در یزد به جمع مدعیان این گروه نزدیک‌تر شد، گرچه در صورت پیروزی در دیدار معوقه‌اش حتی می‌تواند به رده سوم هم صعود کند.

در هفته شانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور داماش و مقاومت فاصله خود را با مدعیان گروه "الف" افزایش دادند گرچه تیم‌های کاوه تهران، مس رفسنجان و گل گهر سیرجان هم در پنج ضلعی مدعیان این گروه قرار دارند. در گروه "ب" آلومینیوم هرمزگان و مس سرچشمه کرمان از مدعیان اصلی گروه برای صعود به لیگ برتر هستند اما ابومسلم مشهد، ایرانجوان بوشهر، گسترش فولاد تبریز و نساجی مازندران در جمع شش ضلعی مدعیان ایم گروه قرار گرفته اند.

نتایج کامل دیدارهای هفته شانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور و جدول گروه‌های دوگانه این مسابقات به شرح زیر است:

گروه الف:

* داماش گیلان 4 - مس رفسنجان یک

* گل گهر سیرجان یک - اتکای گلستان صفر

* نفت مسجدسلیمان یک - کاوه تهران 2

* ماشین سازی تبریز یک - همیاری اراک یک

* شهرداری بندرعباس 2 - پیام مشهد یک

* فولاد نطنز یک - شهرداری یاسوج صفر

* مقاومت سپاسی شیراز 3 - تربیت بزد صفر

جدول رده‌بندی گروه الف:

1- داماش گیلان 29 امتیاز

2- مقاومت سپاسی شیراز 28 امتیاز

3- کاوه تهران 25 امتیاز

4- گل گهر سیرجان 24 امتیاز- تفاضل گل 3+

5- مس رفسنجان 24 امتیاز - تفاضل گل 3-

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13- همیاری اراک 18 امتیاز

14- اتکا گلستان 15 امتیاز (یک بازی کمتر)

گروه ب:

* فولاد یزد صفر - نساجی مازندران 2

* مس سرچشمه 2 - سپیدرود رشت صفر

* شیرین فراز کرمانشاه یک - داماش دورود صفر

* ایرانجوان بوشهر صفر - گسترش فولاد تبریز صفر

* صنعت ساری یک - پیام مخابرات فارس یک

* برق شیراز 2 - ابومسلم مشهد یک

* استقلال اهواز 2 - آلومینیوم هرمزگان 2

جدول رده‌بندی گروه ب:

1- آلومینیوم هرمزگان 31 امتیاز

2- مس سرچشمه کرمان 30 امتیاز

3- ابومسلم مشهد 27 امتیاز

4- ایرانجوان بوشهر 26 امتیاز - تفاضل گل 8+

5- گسترش فولاد تبریز 26 امتیاز - تفاضل گل 1-

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13- داماش دورود 16 امتیاز

14- سپیدرودرشت 12 امتیاز