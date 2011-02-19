بودجه سال 90 شهرداری اصفهان به تصویب شورای شهر رسید

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، نائب رییس شورای اسلامی شهر شنبه در جلسه علنی شورای شهر با بیان اینکه با توجه به هدفمندی یارانه ها و کسری بودجه در بعضی از بخشهای شهرداری و هزینه های اضافی که به شهر مترتب می شود، اظهار داشت: مقرر شد دولت یک میلیارد و 200 میلیون تومان در مجموع به شهرداریهاَی سراسر کشور کمک کند.

وی افزود: با انجام کارهای کارشناسی دولت باید در سال آینده 50 میلیارد تومان برای کسری بودجه ناشی از حذف یارانه ها به شهرداری اصفهان اختصاص دهد که این میزان به بودجه درامدی 470 میلیاردی شهرداری اصفهان اضافه می شود.

سید کریم داودی گفت: با افزایش 50 میلیارد تومان به بودجه درآمدی شهرداری اصفهان بودجه نقدی سال 90 شهرداری اصفهان به رقم 520 میلیارد تومان رسید.

وی خاطر نشان کرد: هشت میلیارد تومان از بودجه 50 میلیاردی اضافی در هدفمندی یارانه ها به تکمیل صفر کاری ایستگاه های مترو و دو میلیارد نیز برای افزایش ناوگان حمل و نقل در نظر گرفته شده است.

تامین افزایش درامد های پایدار شهرداری تحمیل فشار بر مردم است

عضو دیگر شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه مخاطبین درامدهای شهرداری شهروندان هستند، اظهار داشت: تامین بخشی درامدهای پایدار بودجه شهرداری فشار اوردن به مردم را موجب می شود.

وی تصریح کرد: با توجه به تحولات اقتصادی که در کشور در حال انجام است باید بحث برخورداری شهرداری از محل بودجه های عمومی مورد توجه قرار گیرد.

علیرضا نصر اصفهانی تاکید کرد: اصلاح الگوی مصرف نیز باید بیش از سالهای قبل در این بودجه لحاظ شود.

تشویش اذهان مردم برای اخذ مالیات های شهرداری بی انصافی است

در ادامه سردار کریم نصر در پاسخ به صحبتهای همتای خود علیرضا نصر اصفهانی، با اشاره به اینکه بر اساس قولهای دولت در سال آینده رونق و شکوفایی در بخش ساخت و ساز را خواهیم داشت، اظهار داشت: لذا تشویش اذهان برای وارد کردن فشار به انها برای اخذ مالیات بی انصافی است.

وی با بیان اینکه درصد افزایش بودجه در سال 90 نسبت به سال 89 رقم ناچیزی است، خاطرنشان کرد: درصد افزایش مالیات و عوارض ساختمانی بر اساس فرمول های خاصی از مردم دریافت می شود و چند سالی است که افزایش نیافته است.

این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: با این افزایش بودجه باری بر مردم اضافه نمی شود.