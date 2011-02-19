رضایتمندی از عملکرد پلیس گلستان افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد تقی مطلبی نژاد عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: برابر اعلام مرکز نظارت همگانی ناجا طی یک هفته گذشته 24 هزار و 560 نفر از مردم در تماس با آن مرکز نقطه نظرات خود در خصوص عملکرد پلیس را بیان کردند.

وی گفت: برابر اعلام آن مرکز پیامهای قابل رسیدگی واصله در هفته جاری در مقایسه با میانگین آماری سه هفته گذشته 2.4 درصد کاهش یافته است

سرهنگ مطلبی نژاد در ادامه افزود: در بررسی های بعمل آمده میانگین کشور سهم تقدیر از عملکرد پلیس طی این مدت 14.8 بوده که استان گلستان بیشتر سهم تقدیر مردمی را داشته است.

این مقام انتظامی همچنین گفت: انتظامی استان گلستان در میانگین کشور سهم انتقاد از عملکرد پلیس نیز از استانهایی بوده که کمترین انتقاد از عملکرد پلیس را به خود اختصاص داده است.

سرپرست بازرسی فرماندهی انتظامی گلستان از تلاش مجموعه انتظامی استان در راستای خدمات رسانی صادقانه به مردم تقدیر کرد.