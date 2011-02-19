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۳۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۴۴

چهار نیروگاه در خراسان رضوی به بخش خصوصی واگذار می شود

چهار نیروگاه در خراسان رضوی به بخش خصوصی واگذار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق کشور گفت: بزودی چهار نیروگاه در خراسان رضوی به بخش خصوصی واگذار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی رضا خجسته وهابی عصر  شنبه در گفتگو با خبرنگاران در مشهد گفت: این نیروگاه ها شامل شریعتی و توس مشهد، سیکل ترکیبی نیشابور و نیروگاه گازی قاین است.

وی گفت: ارزش 4 نیروگاهی که قرار است تا سال آینده  واگذار شود، هم اکنون در خراسان رضوی  2 هزار میلیارد تومان است.

وی گفت: در سال جاری نیروگاه مشهد به صندوق بازنشستگی نیروی انتظامی و نیروگاه بادی نیشابور به بخش خصوصی واگذار شد که ارزش این واگذاری ها 300 میلیارد تومان بوده است.

رئیس هیئت مدیره مهام شرق به برگزاری همایش فرصت های کسب و کار در تجارت الکترونیکی در مشهد اشاره کرد و گفت: قرار است در این همایش نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی در صنعت برق، نحوه واگذاری نیروگاه های شرکت های توزیع و تولید همزمان برق و حرارتی در پی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به بحث و بررسی گذاشته شود.

همایش مذکور روزهای چهارم و پنجم اسفند ماه با حضور مسئولان وزارت نیرو در مشهد برگزارمی شود.
 

کد مطلب 1257390

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