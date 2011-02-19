چهار نیروگاه در خراسان رضوی به بخش خصوصی واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی رضا خجسته وهابی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در مشهد گفت: این نیروگاه ها شامل شریعتی و توس مشهد، سیکل ترکیبی نیشابور و نیروگاه گازی قاین است.

وی گفت: ارزش 4 نیروگاهی که قرار است تا سال آینده واگذار شود، هم اکنون در خراسان رضوی 2 هزار میلیارد تومان است.

وی گفت: در سال جاری نیروگاه مشهد به صندوق بازنشستگی نیروی انتظامی و نیروگاه بادی نیشابور به بخش خصوصی واگذار شد که ارزش این واگذاری ها 300 میلیارد تومان بوده است.

رئیس هیئت مدیره مهام شرق به برگزاری همایش فرصت های کسب و کار در تجارت الکترونیکی در مشهد اشاره کرد و گفت: قرار است در این همایش نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی در صنعت برق، نحوه واگذاری نیروگاه های شرکت های توزیع و تولید همزمان برق و حرارتی در پی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به بحث و بررسی گذاشته شود.

همایش مذکور روزهای چهارم و پنجم اسفند ماه با حضور مسئولان وزارت نیرو در مشهد برگزارمی شود.

