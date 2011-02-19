۳۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۰۱

طرح استقبال از بهار در همدان اجرا می‌شود

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان گفت: طرح استقبال از بهار از 15 اسفند امسال تا 15 فروردین سال آینده به مدت یک ماه در همدان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، رضا میرزایی بعد از ظهر شنبه در دویست و پنجمین جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر در خصوص بررسی برنامه های استقبال از بهار اظهار داشت: در راستای ارائه تسهیلات رفاهی به شهروندان و اسکان مسافران، بازپیرایی فضای سبز مناطق چهارگانه، نصب سفره هفت سین در میادین شهر، ایجاد کیوسک اطلاع‌رسانی، استقرار نمایندگان مختلف برای اطلاع‌رسانی، برقراری سرویس اتوبوس گردشگری و نصب پلاک‌های راهنمایی مسافربری انجام می‌شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی ـ اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان اجرای طرح استقبال از بهار را در سه بخش عنوان کرد و افزود: دو بخش نخست این طرح شامل چیدمان سفره هفت‌سین در ورودی‌های شهر همدان، مراکز توریستی شهر، چاپ و توزیع بروشورهای تبلیغاتی و راهنمایی مسافران و توریسم‌ها با همکاری معاونت فرهنگی شهرداری همدان انجام می شود.

وی اظهار داشت: بخش دوم نیز شامل برگزاری مراسم‌های جشن و نمایش در تالار فجر و فرهنگسرای تاریخ و تمدن همدان در ایام تعطیلات نوروزی است که شهروندان و مسافران می‌توانند از آنها دیدن کنند.

میرزایی بخش سوم این طرح را خدمات خانه‌تکانی دانست و افزود: این خدمات شامل پاکسازی معابر و شست ‌و شوی سطوح شهری، جوی‌ها و جدول‌ها، ترمیم جداول میادین و پیاده‌روها، ترمیم آسفالت معابر اصلی، تعمیر و اصلاح و تجدید رنگ مبلمان شهری در معابر و بانک‌ها، فعال ساختن تمام آب‌نماها، واکاری فضای سبز و گلکاری باغچه‌های سبز است.

وی در ادامه افزود: آماده‌سازی وسایل بازی پارکها و ستهای ورزشی، آماده‌سازی تمام پارک‌های شهر، رفع نواقص سرویس‌های بهداشتی در پارک‌ها و معابر، اصلاح تابلوهای ترافیکی و جهت‌نما و شستشوی آنها، خط کشی معابر اصلی و شستشوی باکسها و سطل‌های زباله نیز مد نظر است.

رئیس کمیسیون فرهنگی ـ اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان اظهار داشت: خدمات شهری شهرداری همدان باید به مناسبت آخرین جمعه سال مسیر گلزار شهدا و در روز طبیعت مسیر سد اکباتان و سایر مناطق تفریحی چون تپه عباس‌آباد و فرودگاه را زیر پوشش حمل و نقل و اجرای بهینه طرح استقبال از بهار قرار دهد.

وی افزود: از 15 اسفندماه سال جاری باید ستاد استقبال از بهار در حوزه معاونت‌های خدمات شهری و فرهنگی تشکیل و مرکز هماهنگی برای اجرای این طرح برقرار باشد.

کد مطلب 1257392

