به گزارش خبرنگار مهر در همدان، رضا میرزایی بعد از ظهر شنبه در دویست و پنجمین جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر در خصوص بررسی برنامه های استقبال از بهار اظهار داشت: در راستای ارائه تسهیلات رفاهی به شهروندان و اسکان مسافران، بازپیرایی فضای سبز مناطق چهارگانه، نصب سفره هفت سین در میادین شهر، ایجاد کیوسک اطلاعرسانی، استقرار نمایندگان مختلف برای اطلاعرسانی، برقراری سرویس اتوبوس گردشگری و نصب پلاکهای راهنمایی مسافربری انجام میشود.
رئیس کمیسیون فرهنگی ـ اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان اجرای طرح استقبال از بهار را در سه بخش عنوان کرد و افزود: دو بخش نخست این طرح شامل چیدمان سفره هفتسین در ورودیهای شهر همدان، مراکز توریستی شهر، چاپ و توزیع بروشورهای تبلیغاتی و راهنمایی مسافران و توریسمها با همکاری معاونت فرهنگی شهرداری همدان انجام می شود.
وی اظهار داشت: بخش دوم نیز شامل برگزاری مراسمهای جشن و نمایش در تالار فجر و فرهنگسرای تاریخ و تمدن همدان در ایام تعطیلات نوروزی است که شهروندان و مسافران میتوانند از آنها دیدن کنند.
میرزایی بخش سوم این طرح را خدمات خانهتکانی دانست و افزود: این خدمات شامل پاکسازی معابر و شست و شوی سطوح شهری، جویها و جدولها، ترمیم جداول میادین و پیادهروها، ترمیم آسفالت معابر اصلی، تعمیر و اصلاح و تجدید رنگ مبلمان شهری در معابر و بانکها، فعال ساختن تمام آبنماها، واکاری فضای سبز و گلکاری باغچههای سبز است.
وی در ادامه افزود: آمادهسازی وسایل بازی پارکها و ستهای ورزشی، آمادهسازی تمام پارکهای شهر، رفع نواقص سرویسهای بهداشتی در پارکها و معابر، اصلاح تابلوهای ترافیکی و جهتنما و شستشوی آنها، خط کشی معابر اصلی و شستشوی باکسها و سطلهای زباله نیز مد نظر است.
رئیس کمیسیون فرهنگی ـ اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان اظهار داشت: خدمات شهری شهرداری همدان باید به مناسبت آخرین جمعه سال مسیر گلزار شهدا و در روز طبیعت مسیر سد اکباتان و سایر مناطق تفریحی چون تپه عباسآباد و فرودگاه را زیر پوشش حمل و نقل و اجرای بهینه طرح استقبال از بهار قرار دهد.
وی افزود: از 15 اسفندماه سال جاری باید ستاد استقبال از بهار در حوزه معاونتهای خدمات شهری و فرهنگی تشکیل و مرکز هماهنگی برای اجرای این طرح برقرار باشد.
نظر شما