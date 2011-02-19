پیروزی استقلال برابر یک تیم دسته سومی/ پای ملامحمد به گلزنی باز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال پس از پیروزی روز جمعه برابر نفت تهران، عصر امروز تمریناتش را در دو گروه پیگیری کرد. در این تمرین بازیکنانی که برابر نفت به میدان رفته بودند پس از 20 دقیقه ریکاوری به استخر و سونا رفتند. ایمان مبعلی نیز در این گروه قرار داشت.

اما بازیکنان ذخیره استقلال با تشخیص کادر فنی در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم پیام بابل رفتند و برابر این تیم دسته سومی به پیروزی 3 بر یک دست یافتند. در این دیدار هوارملامحمد بازیکن عراقی که به تازگی آبی پوش شده است 2 بار و محسن یوسفی یکبار برای تیمشان گل زدند. گل حریف را هم آندره لوئیز وارد دروازه خودی کرد.

در این تمرین که در زمین شماره سه ورزشگاه آزادی برگزار شد، محمد محمدی همچنان به طور انفرادی تمریناتش را پیگیری کرد. با تشخیص کادر فنی تمرینات استقلال روز یکشنبه تعطیل است و از روز دوشنبه بازیکنان این تیم در زمین صنایع دفاع تمرینات را پیگیری خواهند کرد.