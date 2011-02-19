جشنواره بازیهای بومی و محلی در زندان همدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، این جشنواره در راستای برنامه های فرهنگی و ورزشی و برنامه عملیاتی ستاد کاهش آسیب رفتارهای پرخطر برگزار شد.

در این جشنواره مددجویان در رشته های مچ اندازی، طناب کشی، هفت سنگ، الک دولک و وسطی با هم به رقابت پرداختند.

این جشنواره با شرکت 28 نفر از مددجویان زن و 894 مددجوی مرد در محل سالن ورزشی زندانهای استان همدان، کانون، اردوگاه و بند نسوان همدان برگزار شد.

بر اساس این گزارش این دوره از مسابقات با هدف پر کردن اوقات فراغت مددجویان برگزار شد و در پایان مسابقات با اهدا جوایزی مانند وسایل ورزشی و مرخصی تشویقی از برگزیدگان تقدیر شد.