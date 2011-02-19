پارک علم و فناوری مازندران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار مازندران بعد از ظهر شنبه در مراسم افتتاح پارک فناوری مازندران در ساری گفت:اعتبار امسال پارک علم و فناوری مازندران در اختیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری قرار خواهد گرفت.

سید علی اکبر طاهایی با اشاره به اینکه مراحل نهایی تجهیز دفتر نخبگان در دست اقدام است اظهار داشت: امروز دانش بشری برای توسعه اقتصاد کشور، ظرفیت هایی به دست آورده اما آنگونه که باید در مازندران به کارگیری نشده است.

وی با بیان اینکه در زمینه کشاورزی نیازمند استفاده از تکنولوژی های نو هستیم تصریح کرد: باید با استفاده از پژوهش های نو بخش کشاورزی و سایر بخش های استان را شکوفا کنیم.

طاهایی با اشاره به اینکه دولت برای طرح های اشتغالزا جهت گیری می کند افزود: پارک علم و فناوری هم می تواند با استفده از این منابع، اشتغالزایی کند.

وی یادآور شد: مازندران دوازدهمین استان کشور است که از پارک علم و فناوری بهره برداری می کند.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی مازندران گفت: با افتتاح پارک علم و فناوری مازندران، یکی از آروزهای 10 ساله استان تحقق یافته است.

قربانعلی نعمت زاده افزود: در سال های اخیر بالغ بر 30 هزار متر مربع فضا به پروژه های دانشگاه علوم کشاورزی ساری افزوده شده است.

وی با اشاره به انزوای مجتمع های علوم کشاورزی در گذشته خاطرنشان کرد: جایگاه دانشگاه های کشاورزی برای تبدیل علم به اقتصاد در منطقه نهادینه شده است.

مسئول راه اندازی پارک علم و فناوری مازندران اظهار داشت:هدف اصلی از ایجاد پارک علم و فناوری افزایش ثروت از طریق علم است.بلباسی گفت: دستیابی به این ثروت از طریق نوآوری و ارتباط ارگانیک با صنعت و دانشگاه است.