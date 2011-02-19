بهره برداری از نخستین کارخانه آسفالت هوشمند غرب کشور در بهار

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، این کارخانه در حال حاضر ظرفیت تولید 180 تن آسفالت در ساعت را دارد و امکان ارتقا آن تا 240 تن در ساعت وجود دارد.

مصالح مورد استفاده این کارخانه در تهیه آسفالت از نوع سنگ لاشه آهکی است و از معدن همجوار کارخانه فراوری و پس از دانه بندی در تولید و پخت آسفالت مورد استفاده قرار می گیرد.

مصالح این معدن به لحاظ نوع سنگ، دانه بندی، استحکام، مقاومت و سایر آیتم های موثر در تولید آسفالت یکی از بهترین مصالح شناسایی شده است که نتیجه آزمایشات مکانیک خاک استان همدان این نکته را تایید می کند.

مدیرعامل کارخانه سیمان بهار در خصوص این طرح گفت: برای بهره برداری از این طرح بیش از یک میلیارد و 800 میلیون تومان هزینه شده که یک میلیارد تومان از این مبلغ از محل تسهیلات زودبازده و 800 میلیون تومان نیز آورده شرکت است.

مجید سراوکی اظهار داشت: این طرح با پیش بینی اشتغال پنج نفر آغاز به کار کرد و در حال حاضر برای 40 نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.

وی اضافه کرد: بیشترین تولید کارخانه با داشتن بهترین کیفیت در آسفالت و مصالح در غرب کشور به استان کردستان صادر می شود.