35 مرشد برتر کشور با یکدیگر رقابت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سومین جشنواره سراسری مرشدان برتر ایران زمین امروز شنبه با حضور 35 مرشد برتر کشور در تالار فرهنگ اداره ارشاد یزد آغاز شد.

رئیس هیئت پهلوانی و زورخانه‌ ای استان یزد در این مراسم با ابراز خرسندی از واگذاری میزبانی این جشنواره به استان یزد اظهار داشت: تلاش می کنیم با انجام یک میزبانی شایسته، در راستای تحقق اهداف جشنواره که احیای نواها و آواهای پهلوانی مرشدان سراسر کشور است، گام موثری برداریم.

محمدحسین ارزانش با اشاره به موفقیتهای یزد در دور دوم جشنواره مرشدان برتر کشور گفت: سال گذشته یزد بیشترین رتبه‌ ها را به خود اختصاص داده بود و امسال نیز چهار شرکت‌کننده به هنرنمایی می ‌پردازند.

وی افزود: مجید سلیمانی و اکبر رمضانی در مقطع سنی 40 تا 60 سال و داوود کمالیان و جابر شعبان ‌زاده در مقطع سنی 20 تا 40 سال به رقابت با سایر مرشدان می ‌پردازند.

مشاور ورزشی استاندار یزد ادامه داد: ادای احترام به سومین شهید محراب‌، آیت ‌الله صدوقی، حضور در گلزار شهدا و حضور بر مزار استاد مرشد محمد مرادی از مهم‌ترین برنامه ‌های جشنواره سراسری مرشدان برتر کشور است.

در این جشنواره که با عنوان یادواره استاد مرشد محمد مرادی به مدت دو روز در یزد برگزار می ‌شود، مرشدان راه یافته به مرحله نهایی به مدت 15 دقیقه به هنرنمایی می ‌پردازند و 10 داور مطرح کشوری، آواها و نواهای مرشدان را مورد قضاوت قرار می ‌دهند.

سومین جشنواره مرشدان برتر ایران زمین به همت هیئت پهلوانی و زورخانه ‌ای استان یزد با همکاری اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد به مدت دو روز در یزد برگزار می ‌شود.