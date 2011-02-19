پایان دوره دیکتاتوری در جهان عرب

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی در مطلبی با عنوان "انقلابها در همه جا" می نویسد: قیامهای مردمی در بیشتر پایتختها و شهرهای عربی رو به گسترش است و تعداد کشته ها به سبب برخورد وحشیانه نیروهای امنیتی رژیمهای حاکم در حال افزایش است.

نیروهای امنیتی برای حمایت از رژیمهای سرکوبگر و مستبد معترضان را به خاک و خون می کشند. تظاهرات لیبی در حال گسترش به دیگر شهرهاست. تعداد کشته ها رو به افزایش است. نیروهای امنیتی یمنی چندین نفر از تظاهرات کنندگان را به خاک و خون کشیده اند.

این روزنامه می افزاید: نیروهای امنیتی بحرین به سوی معترضینی که سعی در بازگشت به سوی میدان اللولوء داشتند، آتش گشودند و بسیاری را کشته و مجروح کردند. آنچه دردناک بود دیدن اجسادی بود که در کشتارگاه میدان اللولوء بر زمین افتاده بودند.

این افراد با گلوله های متعدد کشته شده بودند. هزاران جوان در حالی که در ساعت چهار صبح در حال خواب بودند مورد هجوم وحشیانه نیروهای امنیتی قرار گرفتند.

روزنامه مذکور نوشت: نیروهای امنیتی لیبی شمار زیادی را در شهر "بنغازی" و جمع دیگری را در شهر "درنه" هدف قرار دادند. حتی کویت نیز شاهد تظاهرات خشمگینانه علیه حکومت بود. گروه موسوم به البدون به اعتراض پرداختند.

این گروه با اینکه سالها در کویت به سر می برند از ساده ترین حقوق انسانی برخوردار نیستند. حقوق شهروندی آنها سلب شده است با آنها به طور مساوی برخورد نمی شود. عدالت اجتماعی برای آنها تعریف نشده است، دارای تابعیت نیستند و بسیار مورد ظلم واقع شده اند.

در سوریه اوضاع بهتر از دیگر کشورها نیست، زیرا پس از توهین یک پلیس سوری به شهروند این کشور در منطقه "الحریقه" در دمشق موجی خشمی به راه افتاد. موضوعی که وزیر کشور سوریه را وادار کرد برای آرام کردن اوضاع به منطقه بحرانی برود.

این روزنامه می نویسد: ملتهای عرب دیگر ترسی به خود راه نمی دهند. آنها خواستار تغییرات اساسی هستند. مردم لیبی در شرایط رقت باری به سر می برند در حال که مافیای حاکم بر قدرت همه امور را در سلطه خود دارد. در یمن نیز اوضاع مشابه است.

روزنامه مذکور در پایان نوشت : با توجه به تمایل شدید رژیمهای حاکم عربی برای بقای خود، به راه افتادن حمام خون درآینده بعید نیست. اما درنهایت پیروزی از آن مردم است همانطور که در تونس و مصر و قبل از آن در گرجستان، فیلیپین، اوکراین رخ داد. عمر رژیمهای ظالم، دیکتاتور و مستبد به سر آمده است.