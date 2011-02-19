برپایی 300 نمایشگاه قرآنی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در قم، صالح دریایی فرد ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تأکید بر اهمیت برگزاری نمایشگاههای متعدد در زمینههای قرآنی در خارج از کشور بیان داشت: برگزاری این نمایشگاهها باید از لحاظ کیفی در سطح قابل قبولی باشد که برگزاری جشنواره بین الملی نرم افزارهای قرآنی میتواند پشتوانه محکمی برای این نمایشگاهها باشد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: برگزاری نمایشگاه بزرگ و بین المللی قرآن کریم در ماه مبارک رمضان یکی از اهداف برگزاری جشنواره مذکور است که تا حدود زیادی این هدف را محقق میسازد.
دریایی فرد با اشاره به برگزاری جشنواره منظومه آیات در استانهای مختلف کشور بیان داشت: در حال حاضر نیز 300 نمایشگاه قرآنی در سطح استانهای مختلف کشور برگزار شده و یا به زودی دایر خواهند شد که این نمایشگاهها در قالب جشنواره منظومه آیات برگزار میشود.
برگزاری این جشنواره زمینه ارائه آخرین دستاوردهای قرآنی را فراهم می کند
وی با تاکید بر اهمیت نوآوری و ارائه طرحها و اقدامات جدید و تازه در این عرصه به عنوان یکی از معیارهای مهم در برگزاری جشنوارههای قرآنی اظهار داشت: برگزاری جشنواره این امکان را فراهم میسازد تا تولیدکنندگان و فعالان در این عرصه آخرین دستاوردها و نوآوریهای خود را ارائه کنند.
رئیس دبیرخانه دائمی جشنوارههای منظومه آیات اضافه کرد: این دوره به عنوان نخستین دوره این جشنواره، تجربه موفقی را پیش روی متولیان فرهنگی قرار داد تا بتوان برای دورههای آتی برنامه ریزیهای دقیق تری برای تحقق این اهداف انجام داد.
ایجاد بانک اطلاعاتی مراکز و تولیدکنندگان محصولات قرآنی از اهداف برگزاری این جشنواره است
وی ایجاد بانک اطلاعاتی جامع، وسیع و به روز را یکی دیگر از اهداف برگزاری جشنواره بین المللی نرم افزارهای قرآنی عنوان کرد و افزود: با ایجاد این بانک میتوان مراکز و تولیدکنندگان فعال در دو بخش هنری و قرآنی را در دو سطح ملی و بین المللی شناسایی و ساماندهی کرد.
زمینه تعامل فعالان عرصههای قرآنی در راستای خلق آثار مطلوب فراهم میشود
دریایی فرد همچنین بر ایجاد تعامل بین فعالان عرصههای قرآنی تاکید کرد و اظهار داشت: در این راستا میتوان دو قشر قرآنی که کار هنری میکنند و هنرمندانی که کارهای قرآنی انجام میدهند را شناسایی کرده و در راستای خلق آثار مطلوبتر و فاخر در تعامل با یکدیگر قرار داد.
وی در خصوص سایر اهداف برگزاری جشنواره بین المللی نرم افزارهای قرآنی بیان داشت: ایجاد بزرگترین گفتمان قرآنی و هنری را در سطح بین المللی برای تعامل هر چه بیشتر با مسلمانان سراسر جهان و ایجاد ارتباط بین قرآنیان و هنرمندان مختلف در جامعه اسلامی از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است.
رئیس دبیرخانه دائمی جشنوارههای منظومه آیات در ادامه تصریح کرد: با توجه به اصل جدایی ناپذیر عدم جدایی قرآن و اهل بیت (ع) باید به دنبال ساماندهی توام با برنامه ریزی دقیق، مدرن و مخاطب پسند در راستای برگزاری این جشنواره بین المللی در عرصههای دیجیتال و نرم افزار در مورد اهل بیت (ع) نیز بود.
روشهای مدرن و سنتی در زمینه فعالیتهای قرآنی تلفیق شود
وی همچنین بر استفاده از روشهای مدرن و به روز برای انتقال مفاهیم قرآنی تاکید و تصریح کرد: تلفیق توانمندیهای مدرن و سنتی در جهت فعایتهای قرآنی و هنری بسیار حائز اهمیت است.
دریایی فرد اظهار داشت: مراکز فعال در زمینههای نرم افزاری کمتر به صورت جدی و تخصصی به مفاهیم و مقولات قرآنی و دینی در تولید نرم افزارها توجه میکنند که جریان سازی در این راستا نیازمند بسترسازی مناسب برای تبیین فرهنگ قرآنی در جامعه است.
وی با اشاره به ظرفیتهای استان قم و دلایل برگزاری نخستین دوره جشنواره بین المللی نرم افزارهای قرآنی در این استان خاطر نشان کرد: استان قم به دلیل شرایط فرهنگی ویژه، وجود مراکز مهم حوزوی، دینی، فرهنگی، تحقیقاتی و نیز وجود طلاب داخلی و خارجی و وجود پتانسیلهای بالقوه در این بخش، به عنوان شهر برگزارکننده نخستین جشنواره بین المللی نرم افزارهای قرآنی انتخاب شده است.
رئیس دبیرخانه دائمی جشنوارههای منظومه آیات در پایان با توجه به برگزاری مجموعه جشنوارههای قرآنی در بخشهای مختلف در استانهای کشور تاکید کرد: با ارزیابیهای صورت گرفته از وجود پتانسیل، ظرفیتها و برگزاری موفق هر بخش از این جشنواره، از سال آینده هر استان هر بخش را به صورت تخصصی برگزار خواهند کرد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس دبیرخانه دائمی جشنوارههای منظومه آیات از برپایی 300 نمایشگاه قرآنی در سطح کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، صالح دریایی فرد ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تأکید بر اهمیت برگزاری نمایشگاههای متعدد در زمینههای قرآنی در خارج از کشور بیان داشت: برگزاری این نمایشگاهها باید از لحاظ کیفی در سطح قابل قبولی باشد که برگزاری جشنواره بین الملی نرم افزارهای قرآنی میتواند پشتوانه محکمی برای این نمایشگاهها باشد.
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