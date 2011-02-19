نبود نیروی متخصص از مشکلات پارکهای علم و فناوری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی نژاد عصر شنبه در مراسم افتتاح پارک علم و فناوری مازندران در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری افزود: ایجاد پارک های علم و فناوری به عنوان حلقه نهایی علم به ثروت محسوب می شود.

وی اظهارداشت: فعالیت 12 پارک علم و فناوری در کشور، نقطه عطف است.

مهدی نژاد تصریح کرد: تصویب حمایت از شرکت های دانش بنیان هدیه بزرگی از سوی مجلس بود.

وی با اشاره به اینکه درآمد هند از صادرات نرم افزار به میزان درآمد ما از نفت است یادآور شد: این نتیجه سرمایه گذاری است که در بخش دانش انجام داده اند.

مهدی نژاد با بیان اینکه آینده ما بر محور علم بوده و هیچ گزینه دیگری وجود ندارد گفت: اگر فناوری نداشته باشیم نمی توانیم از منابع استفاده بهینه کنیم.

معاون پزوهشی وزیر علوم با اشاره به اینکه در دین ما علم، ارزش ذاتی دارد خاطرنشان کرد: این راهی است که حتما باید پیموده شود.

وی با اشاره به فعالیت دوهزار شرکت دانش بنیان در سراسر کشور اظهار داشت: ظرف پنج سال آینده ، 48 هزار شرکت دانش بنیان باید ایجاد شود.

مهدی نژاد با بیان اینکه باید جبهه نیاز کشور را تقویت کنیم تصریح کرد: مراقبت از بازار داخلی و توسعه بازارهای خارجی مسئله ای است که بخشی از آن بر عهده مجلس و بخشی هم بر عهده دولت است.

وی با اشاره به اینکه مازندران یکی از قطب هی فناوری فضایی در کشور خواهد شد افزود: همه علوم در پارک علم و فناوری جایگاه دارند و صرفا مختص رشته های صنعتی به معنای مصطلح نیست.

مهدی نژاد با بیان اینکه هیچ اختراع نباید بدون ارزیابی انجام شود، یادآور شد: دوران ثبت اختراع اعلامی به پایان رسیده است.

وی اظهار داشت: مازندران به دلیل قابلیت هایی که دارد می تواند بهترین پارک علم و فناوری کشور را ایجاد کند.

مهدی نژاد با بیان اینکه بزرگترین امتیاز مازندران، نیرو پروری است تصریح کرد: مازندران نیروی های بالفعل و بالقوه زیادی دارد.

وی با اشاره به اینکه جذابیت منطقه ای استان می تواند هر غیر مازندرانی را جذب کند، افزود: در سایر استان ها به ندرت می توان یک فرد غیر بومی را جذب کرد و بزرگترین مشکل برخی پارک ها نداشتن نروی علمی است.

معاون پژوهشی وزیر علوم خاطرنشان کرد: پارک علم و فناوری مازندران برای سال آینده ردیف بودجه ای دارد که می تواند مستقل عمل کند.