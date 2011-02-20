حادثه 25 بهمن فتنه گران را رسوا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری در همایش کارکنان رده های سپاه کربلای مازندران در ستاد فرماندهی لشگر عملیاتی 25 کربلا افزود: رخداد منافقانه 25 بهمن تهران را محکوم کرد و خواهان محاکمه و مجازات سران و عوامل این فتنه شد.

وی گفت: 25 بهمن ماه تهران مرز حق و باطل را مشخص کرد و بهانه های تردید و تشکیک را برای خواص از میان برداشت.

وی افزود: این رخداد و آشوب نه تنها هیچ دستاوردی برای عوامل فتنه نداشت بلکه فتنه گران را بیش از پیش رسوا ساخت و نیات پلید و دست های ناپیدای جریان فتنه های اخیر را به وضوح آشکارساخت.

جانشین نماینده ولایت فقیه در کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر تلاش مضاعف در راستای تحقق هر چه افزون تر اهداف تعالی بخش انقلاب اسلامی گفت: برخی بویژه شماری از خواص با دید طلبکارانه به انقلاب نگاه می کنند در حالی که این نادرست است و نباید انقلاب را مدیون خود دانست بلکه انقلاب اسلامی حق بزرگی بر گردن آحاد جامه اسلامی ما دارد و همه ما از بابت تعالی، رشد و بالندگی، استقلال و آزادگی مدیون انقلاب هستیم.

وی با اشاره به رهبری های بی بدیل دینی انقلاب اسلامی ایران خاطر نشان کرد: پیروزی، شکوفایی و تحقق اهداف اسلامی مرهون رهبری متعالی حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری است.

ذوالنوری با اشاره به الگوگیری حرکت های اسلامی از انقلاب اسلامی ایران گفت: ولایتمداری، وحدت اسلامی، بصیرت و تبعیت از مقام معظم رهبری، از مردم ایران اسلامی یک الگوی رهایی بخش برای جهان اسلام ساخته است.

جانشین نماینده ولایت فقیه درسپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: بصیرت دینی تشخیص خودی و غیر خودی و خواص و غیر خواص را آسان می سازد و جامعه از لغزش و انحراف بر حذر می دارد.

ذوالنوری گفت: سران فتنه های اخیر با توسعه غیر واقعیات جوسازی و بهره گیری از وجهه که انقلاب اسلامی به آنان داده بود تلاش زیادی کردند تا فیلتر های تشخیص را مخدوش کنند اما راهی به جایی نبردند.

وی افزود: قوه قضائیه در صدد محاکمه و مجازات سران و عوامل فتنه و آشوب 25 بهمن ماه تهران است.