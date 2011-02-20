فراموش کردن جایگاه مردان در موضوع حجاب اشتباه است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، فروغ نیلچی زاده عصر شنبه در همایش حجاب و عفاف افزود: به اشتباه 70 درصد مادران ما بدحجابی فرزندانشان را در بیرون آمدن موی آنها می دانند در حالی که هیچ کس به جوان نمی گوید حجاب یک قصر و قلعه ای با پنج ضلع است و هرگز یک قصر یک ضلعی نیست.

وی با بیان اینکه هرکجا از حجاب اسمی به میان می آید نگاهها به سمت خانم ها و نوع پوشش ظاهری آنها می رود، عنوان کرد: این دید اشتباهی است زیرا سه محور اصلی بی حجابی درباره آقایان است.

وی اظهار داشت: نوع نگاه یک دختر نوجوان و جوان جلوه گری و خودنمایی و ابراز زیبایی است برای اینکه ناظر جستجو گری دارد و این نگاههای جستجو گر که با نفس و غریزه ارتباط پیدا می کند اگر خوب تربیت نشود قطعا اگر من و شما هر روز همایش و جلسهبرگزار کنیم، کمکی به رفع این معضل نخواهد کرد.

نیلچی زاده ادامه داد: در دانشگاه دیده می شود حتی پسران خوب نیز در بحث ازدواج به سراغ آنانی می روند که در حجاب دچار آسیب هستند و این نقص جلوه گریهای ظاهری آنها موجب شده ما هم فکر کنیم اشتباه از ما محجبه ها است.

وی با اشاره به سخن حضرت علی (ع) که خطاب به زنان می فرمایند" مدیریت خویشتن داشتن زنان در برابر مردان آنها را به مقام احسن الحالی می رساند " گفت: 99.99 درصد ما هرگز در کارکردهای فرهنگی خود به این فرموده ایشان توجه نمی کنیم.

وی عنوان کرد: کمتر از 10 درصد زنان و دختران ما هیچ چیز در مورد حجاب نمی دانند و از این 90 درصد برخی از آنها که می دانند نمی توانند و یا نمی خواهند آنرا عملی کنند که البته 40 درصد آنها اطلاعات مناسبی راجع به این مقوله ندارند.

وی با بیان اینکه خیلی ها قصر حجاب را زندان معرفی کرده و زندان می دانند، گفت: سرمایه ها و دارایی هایی در درون این قلعه و قصر وجود دارد که اگر در معرض هر کسی قرار گیرد او را می تواند به طمع بیندازد تا با آسیب زدن، به این مجموعه آمده و آن را سرقت کند لذا برای آنکه جلو حرص و هوس و طمع های نابجا را بگیرد دیوارهای قلعه را بلند می سازند و حجاب حکم این دیوارها را دارد.

وی مدیریت فکر و دل، مدیریت نگاه، مدیریت گفتار و رفتار و مدیریت جسم و جاذبه های فیزیکی در برابر نامحرم را پنج دیوار قلعه حجاب دانست و ادامه داد: فرار برخی خانمها از حجاب به دلیل ارائه فلسفه های غلط و نادرست از آن است که از طریق سلیقه یا برخورد کردن با یک موضوع به وجود می آید.

نیلچی زاده تاکید کرد: این اشتباه است که به خانمها می گویند حجابت را حفظ کن که آقایان به گناه نیفتند زیرا آفرینش خداوند بر محور عدل است و خانمها برای آسایش آقایان به وجود نیامده اند بلکه اولین کسی که از میوه حجاب بهرمند می شود خود زن است و این میوه امنیت عاطفی، روانی و اجتماعی را برایش به همراه دارد.

وی در رابطه با مدیرت فکر و دل گفت: به فرموده امام علی(ع) "دل کتابی است که با قلم چشم به آن نوشته می شود" لذا زنان و مردان ما باید بیاموزند چگونه فکر و دل خویش را مدیریت کنند تا نگاهشان را از هر آلودگی برهاند و نگذارند سیاهی این آلودگی ها بر دلشان بنشیند.

در این مراسم از 10 پژوهشگر برتر که در خصوص عفاف و حجاب به خلق اثر پرداخته بودند تقدیر شد.

