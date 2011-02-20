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۱ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۵۰

نظری خبر داد:

اجرای طرح جامع قرآنی در سپاه کربلای مازندران

اجرای طرح جامع قرآنی در سپاه کربلای مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در سپاه کربلای مازندران از اجرای طرح جامع قرانی در سپاه کربلای مازندران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مختار نظری بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای عالی قرآن کریم سپاه کربلای مازندران در ساری افزود: در این طرح علمی کاربردی، نیروهای رسمی و وظیفه سپاه کربلا و آحاد بسیج مازندران تحت پوشش برنامه ها و آموزش متنوع و گسترده  قرآنی قرار خواهند گرفت.

وی خاطر نشان کرد: در این اقدام قرآن آموزی، برنامه های متعدد و گوناگون تشویقی بویژه برای سربازان وظیفه و بسیجیان در نظر گرفته شده است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه کربلا مازندران برضرورت تعمیم و ترویج برنامه های در سطح ارگان ها و نهاد های ارزشی از جمله سپاه بسیج تاکید کرد.

وی افزود: برنامه های قرآنی در راس برنامه های فرهنگی سپاه و بسیج قرار دارد.

نظری گفت: انس با قرآن کریم جامعه اسلامی را در مقابل خطرات تهاجم فرهنگی و دشمن مصونیت می بخشد.

کد مطلب 1257423

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