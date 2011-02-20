پژوهش های دانشگاهی در راستای نیاز کشور انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی نژاد بعد از ظهر شنبه در حاشیه افتتاحیه پارک علم و فناوری مازندران در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: در سال جاری پارک علم و فناوری مازندران ردیف بودجه ای مستقل نداشت به همین دلیل این اعتبار در اختیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری قرار گرفت.

وی افزود: از سال آینده این اعتبار به صورت ردیف مستقل بودجه ای در اختیار پارک علم و فناوری قرار می گیرد.

مهدی نژاد در خصوص پژوهش های صورت گرفته در کشور تصریح کرد: از سال گذشته سعی شده تمام پژوهش های دانشگاهی هدفمند، کاربردی و بر اساس نیاز کشور انجام شود و برای هر پژوهشکده موضوع تحقیقاتی مشخص شده است که در کنار برطرف کردن مشکلات باید تولید پژوهش هم داشته باشند.

وی در رابطه با نحوه گزینش و ارزیابی اختراعات و دوران به پایان رسیدن ثبت اختراع اعلامی اظهار داشت: مراکز معتبر، بررسی و ارزیابی اختراعات را بر عهده می گیرند که تمرکز آن در پایتخت نخواهد بود که منجر به تاخیر در امور شود.

مهدی نژاد با بیان اینکه نباید هر اختراعی را بدون ارزیابی بازار به تولید رساند یادآور شد: چنانچه اختراع فاقد تمهیدات لازم برای ثبت و رسیدن به چرخه اقتصادی باشد، اختراع به نام همان فرد صرفا ثبت می شود تا فرد دیگری نتواند از آن اختراع، بهره برداری شخصی کرده و به نام خود ثبت کنند.

وی گفت: اگر حداقل 30 درصد بین موارد مشابه اختلاف وجود نداشته باشد، آن اختراع ثبت نمی شود.

معاون پژوهشی وزیر علوم با اشاره به اینکه بازار مسئله مهمی برای خرید دستاوردهای شرکت های دانش بنیان است خاطرنشان کرد: با قرار دادن تسهیلات در اختیار بازار، زمینه خرید محصولات شرکت های دانش بنیان مهیا می شود.

وی یادآور شد: مراکز رشد وابسته به پارک علم و فناوری در بعضی نقاط استان در سال های آینده با توجه به ظرفیت هر منطقه ایجاد می شود.