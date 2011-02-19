بازی بسیار سختی را بردیم

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سرمربی پیروزی تهران بعد از پیروزی 2 بر یک تیمش در کنفرانس خبری بعد از بازی اظهار داشت: بازی خوبی از سوی دو تیم شاهد بودیم، هر دو تیم برای سه امتیاز آماده بودند و این باعث شده بود تا دو تیم هجومی بازی کنند.

وی با بیان اینکه نیمه اول شرایط ما بهتر از شاهین بود، افزود: موقعتیهای زیادی را از دست دایم و می توانستیم همان نیمه اول کار را تمام کنیم و با اختلاف چند گل به پبروزی برسیم.

سرمربی پیروزی تهران اضافه کرد: در نیمه دوم نیز بعد از اینکه گل دوم را به ثمر رسانیدم می توانستیم در ضد حملات گل بیشتری بزنیم اما بی دقت عمل کردیم.

دایی گفت: هدف ما این است که بازیهایمان را با حداکثر امتیازات به پایان برسانیم و امیدواریم تیمهای بالای جدول نیز امتیازات را از دست دهند.

وی با گلایه از داور بازی، اظهار داشت: به نظر تیم داوری احترام می گذارم اما لک چیرا باید نیمه اول اخراج می شد و به نظرم خیلی از سوتها بیشتر به نفع میزبان بود.

سرمربی پیروزی تهران با اشاره به اینکه بهتر از شاهین عمل کردیم و مستحق این پیروزی بودیم، گفت: متاسفانه در بازی قبل دو امتیاز در زمین خودمان از دست دادیم و امروز برای شادی دل هواردارن پرسپولیس آماده بودیم در بوشهر ببریم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید به رغم پیروزی پرسپولیس اما شکست 4 بر یک سال گذشته تیمش در بوشهر جبران نشد، اظهار داشت: به دنبال جبران نبودیم فوتبال همین است روزی برنده و روزی بازنده هستیم مهم این است که امروز پیروز میدان بودیم.

دایی خطاب به هوادران پرسپولیس گفت: از هواداران می خواهم تا دقایق آخر حمایت کنند و استرس وارد نکنند چرا که استرس موجب خواهد شد نتوانیم نتیجه بگیریم.

وی در خصوص سوال خبرنگاری که از وی پرسید پرسپولیس امروز برد اما خوب بازی نکرد و این تیم در آسیا دچار مشکل خواهد شد. برای این تیم در آسیا چه برنامه ای دارد پاسخی نداد و خطاب به آن خبرنگار گفت که می دانم از کجا خط می گیرید.