اکران فیلمهای جشنواره بین المللی رشد در مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره با هدف ارتقای سطح علمی دانش آموزان و اولیای آنان با بهره گیری از فیلم علمی، آموزشی و تربیتی سینما سپهر ساری، کانون شهید باهنر نوشهر و سینما بابل برگزار می شود.
در این دوره 121 فیلم ایرانی در بخش مسابقه و 55 فیلم در بخش جنبی و 58 فیلم خارجی در بخش مسابقه و 42 فیلم در بخش جنبی با موضوعات علمی آموزشی، تربیتی به صورت داستانی، مستند، انیمیشن و نماهنگ به نمایش در خواهد آمد.
بلیط جشنواره فیلم رشد برای دانش آموزان و خانواده ها به طور رایگان عرضه می شود.
معاون پژوهش برنامه ریزی و منابع انسانی آموزش و پرورش مازندران در مراسم افتتاحیه این جشنواره از فیلمسازان فیلم های کوتاه با مضمون آموزشی، تربیتی و اجتماعی جهت نمایش در جشنواره فیلم های آموزشی تربیتی رشد دعوت کرد .
طبری افزود: دامنه زمانی فیلم های تولید شده می بایست حداکثر 10 دقیقه باشد.
چهلمین دوره جشنواره بین المللی فیلمهای کوتاه رشد تا پنجم اسفند ماه در مازندران ادامه دارد.
بلیط جشنواره فیلم رشد برای دانش آموزان و خانواده ها به طور رایگان عرضه می شود.
معاون پژوهش برنامه ریزی و منابع انسانی آموزش و پرورش مازندران در مراسم افتتاحیه این جشنواره از فیلمسازان فیلم های کوتاه با مضمون آموزشی، تربیتی و اجتماعی جهت نمایش در جشنواره فیلم های آموزشی تربیتی رشد دعوت کرد .
طبری افزود: دامنه زمانی فیلم های تولید شده می بایست حداکثر 10 دقیقه باشد.
چهلمین دوره جشنواره بین المللی فیلمهای کوتاه رشد تا پنجم اسفند ماه در مازندران ادامه دارد.
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