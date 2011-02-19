اکران فیلمهای جشنواره بین المللی رشد در مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره با هدف ارتقای سطح علمی دانش آموزان و اولیای آنان با بهره گیری از فیلم علمی، آموزشی و تربیتی سینما سپهر ساری، کانون شهید باهنر نوشهر و سینما بابل برگزار می شود.

در این دوره 121 فیلم ایرانی در بخش مسابقه و 55 فیلم در بخش جنبی و 58 فیلم خارجی در بخش مسابقه و 42 فیلم در بخش جنبی با موضوعات علمی آموزشی، تربیتی به صورت داستانی، مستند، انیمیشن و نماهنگ به نمایش در خواهد آمد.



بلیط جشنواره فیلم رشد برای دانش آموزان و خانواده ها به طور رایگان عرضه می شود.



معاون پژوهش برنامه ریزی و منابع انسانی آموزش و پرورش مازندران در مراسم افتتاحیه این جشنواره از فیلمسازان فیلم های کوتاه با مضمون آموزشی، تربیتی و اجتماعی جهت نمایش در جشنواره فیلم های آموزشی تربیتی رشد دعوت کرد .



طبری افزود: دامنه زمانی فیلم های تولید شده می بایست حداکثر 10 دقیقه باشد.



چهلمین دوره جشنواره بین المللی فیلمهای کوتاه رشد تا پنجم اسفند ماه در مازندران ادامه دارد.