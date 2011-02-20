میدان گازی جدید در "کپه داغ" خراسان رضوی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی، عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در راستای برنامه های دولت دهم جهت اکتشاف منابع جدید هیدروکربنی در خراسان رضوی و محدوده فرمانداری های سرخس، کلات و درگز اقدام به لرزه نگاری نموده که برآیند این لرزه نگاری موجب کشف میدان گازی جدید کپه داغ شد.

وی افزود: ظرفیت استحصال گاز از این میدان گازی جدید بیش از دو برابر ظرفیت پالایشگاه فعلی خانگیران در سرخس است.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: بهره برداری از این پروژه ملی می تواند تاثیر بسزایی در ارتقای دانش فنی ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی استان و همچنین توسعه شرق کشور داشته باشد.

صلاحی در خصوص مشخصات فنی این پروژه خاطر نشان کرد: عملیات شناسایی در منطقه کپه داغ در محدوده 120 کیلومتری شرق و شمال شرقی شهر مشهد، نزدیک به مرز ترکمنستان بوده است.

وی افزود: نهایت همکاری لازم در جهت تسهیل در مسیر دسترسی و حمل و نقل تجهیزات و نفرات در محدوده عملیات انجام خواهد شد تا این پروژه حیاتی با سرعت هرچه بیشتری عملیاتی شود.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: با توجه به وضعیت زمین شناسی و توپوگرافی منطقه قسمت اعظم پروژه به وسیله انرژی دینامیکی قابل انجام است و در این مورد هیچگونه مشکلی وجود ندارد.

صلاحی تصریح کرد: تاریخ شروع عملیات سایزمیک پس از پایان برداشت محصولات کشاورزی یعنی تقریبا اوایل مرداد ماه سال آینده در منطقه است.

برای انجام مطالعات این پروژه 15 میلیارد تومان هزینه خواهد شد که مجری این پروژه شرکت عملیات اکتشاف وابسته به شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت کشور است.