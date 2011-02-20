منطقه ییلاقی طرقبه برای استقبال از زائران امام رضا (ع) آماده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین محمد‌زاده عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: به منظور هماهنگی هرچه بیشتر بین دستگاه های مرتبط با سفر، ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی این شهرستان از هم اکنون آغاز به فعالیت کرده است.

وی با اشاره به آماده باش دستگاه های خدمات رسان شهرستان طی تعطیلات نوروزی افزود: مقرر شده کمیته نظارت ستاد تسهیلات سفر شهرستان با محوریت اداره بازرگانی و همکاری نماینده مجمع امور صنفی و نماینده فرماندار بر ارائه خدمات توسط اصناف به مسافران و گردشگران نظارت نماید.

فرماندار طرقبه شاندیز گفت: شبکه بهداشت و درمان شهرستان نیز علاوه بر همکاری با کمیته نظارت با ایجاد کشیکهای ویژه در مراکز بهداشتی در ایام نوروز بدون هیچ وقفه ای به بیماران و مسافران سرویس دهی خواهد کرد.

محمدزاده تصریح کرد: اجرای طرح های ترافیکی و روان سازی ترافیک در مناطق تفریحی، استقرار پایگاه های سیار، ساماندهی ناوگان حمل و نقل عمومی، تامین روشنایی معابر سطح شهرستان و شناسایی و اصلاح نقاط حادثه خیز جاده های شهرستان از جمله تمهیداتی است که توسط این ستاد پیش بینی شده است.

وی خاطر نشان کرد: فعال بودن تمامی عابر بانک ها، تعیین کشیک برای پخت نان، تامین سوخت جایگاه های عرضه سوخت و همچنین اتخاذ تدابیری در خصوص اسکان مسافران و گردشگران از دیگر مواردی است که به صورت جدی پیگیری می شود.

فرماندار شهرستان طرقبه شاندیز گفت: اعضاء ستاد بحران شهرستان نیز برای مقابله با حوادث غیر مترقبه احتمالی در ایام نوروز به حالت آماده باش در آمده اند.