نوزدهمین سمینار آنالیز ریاضی در دانشگاه مازندران گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، نوزدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن به میزبانی دانشکده ریاضی دانشگاه مازندران ظهر شنبه در مجموعه رفاهی بانک ملی بابلسر با حضور ریاضی دانان و دانشمندان برجسته کشور افتتاح شد.

دکتر محسن علیمحمدی، دبیر علمی سمینار در مراسم افتتاحیه این سمینار هدف از برگزاری این سمینار را اعتلای دانش آنالیز ریاضی و زنده نگه داشتن و بارورتر شدن جامعه ریاضی و برپایی منظم سمینارهای تخصصی و کنفرانسها دانست.

وی افزود: در این میان سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن نوزدهمین سال برپایی آن را قرار است پشت سر بگذارد و باعث افتخار دانشگاه مازندران و برگزار کنندگان است که برپایی نوزدهمین آن نصیب دانشگاه مازندران گردید.

وی گفت: بالغ بر 170 مقاله دریافت نمودیم که پس از مرحله داوری کمیته علمی 114 مقاله مورد پذیرش سخنرانی و 24 مقاله مورد پذیرش ارائه به صورت پوستر قرار گرفت و در این میان از سه سخنران عمومی نیز دعوت شده که از این تعداد یک مهمان خارجی است و مقالات پذیرفته شده در قالب لوح های فشرده در اختیار شرکت کنندگان سمینار قرار می گیرد.



وی اظهار داشت: امید است که در این سمینار دستاوردهای جدید مورد توجه علاقمندان قرار گرفته و انگیزه هایی را در جهت ارتقاء دانش ریاضی و جذب علاقمندان فراهم آورد.



این سمینار به مدت دو روز در دانشکده ریاضی دانشگاه مازندران برگزار می شود.