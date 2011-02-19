شیعیان عربستان در شرق این کشور تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، منابع محلی اعلام کردند : شیعیان عربستان تجمع اعتراض آمیز محدودی در منطقه نفت خیز "الشرقیه" مجاور بحرین برگزار کردند.

این منابع افزودند : گروهی از شیعیان روز پنجشنبه در العوامیه نزدیکی القطیف که کانون شیعیان به شمار می رود در تجمعی اعتراض آمیز خواستار آزادی برخی از شیعیانی شدند که مقامات سعودی آنها را بدون محاکمه زندانی کرده است.

به گزارش منابع خبری، معترضین تجمعی آرام در مرکز العوامه برگزار کردند و برای تحریک نکردن مقامات سعودی هیچ پلاکاردی حمل نکردند.

شایان ذکر است که شهر العوامه در سال 2006 نیز شاهد تظاهرات خشمگینانه بود. مقامات عربستانی تعداد شیعیان این کشور را ده درصد می دانند در حالی که برخی منابع این تعداد را پانزده درصد می دانند.