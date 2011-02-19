محدودیتهای ترافیکی روزهای یکشنبه و دوشنبه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رفت و آمد موتورسیکلت از ساعت 12 ظهر روز یکشنبه تا ساعت 23 روز دوشنبه از محورهای کرج - چالوس، هراز - فیروز کوه، ساوه - همدان و محور تهران - سمنان - مشهد و برعکس ممنوع است.

همچنین تردد انواع تریلر از محور کرج - چالوس کماکان ممنوع است.



رفت و آمد انواع وسایل نقلیه از ساعت 16 تا 20 روز دوشنبه در محور کرج - چالوس از کرج تا دهانه شمالی تونل کندوان در استان تهران به منظور تخلیه بار ترافیکی ممنوع است.

بر این اساس، تردد تمام تریلرها از محور هراز کماکان ممنوع است.



تمام کامیون ها به استثنای حاملان مواد سوختنی و فاسد شدنی از ساعت 12 تا 22 روز یکشنبه و از ساعت شش بامداد تا 22 روز دوشنبه از محور هراز ممنوع است.

همچنین تردد تمام تریلرها به استثنای حاملان مواد سوختنی و فاسد شدنی از ساعت شش بامداد تا 22 روز دوشنبه از تهران به قائم شهر و بر عکس ممنوع است.

مرکز کنترل ترافیک پلیس راه ناجا با شماره تلفن 88255555 (10 خط) به طور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راه های کشور و امداد رسانی احتمالی به هموطنان است.