قرآن کریم منشور وحدت بین مسلمانان است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام مسعود صفی یاری در دومین همایش سراسری منادیان وحدت که بعد از ظهر شنیه با حضور علمای چهار کشور جهان در مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج برگزار شد، اقزود: قرآن کریم کتاب وحدت، منادی و پیشتاز یکپارچگی مسلمین است که با تکیه برمفاهیم انسان ساز آن تمام اختلافات و تفرقه ها از بین خواهد رفت و امت واحده در جهان اسلام تشکیل خواهد شد .

وی با اشاره به اینکه قرآن کریم برمفاهیم خاصی تاکید وی‍ژه ای دارد، اظهار داشت: اتحاد، امت واحده، نماز جمعه، برپایی نماز، فریضه حج از جمله مفاهیمی است که به کرات در آیات قران کریم برآن تاکید وی‍ژه ای صورت گرفته و همه مسلمانان در این زمینه ها با هم هیچ اختلافی ندارند و می توانند منشا وحدت باشند.

حجت الاسلام صفی یاری با اشاره به اینکه دومین همایش سراسری منادیان وحدت با عنوان "قرآن کتاب وحدت"، با حضور معلمان،مربیان و پژوهشگران قرآنی برگزار شد، خاطرنشان کرد: فعالان قرآنی، معلمان، مربیان قرآنی باید با الهام از این کتاب پیشتاز وحدت بین مسلمنان باشند .

وی به شرایط بسیار حساس مسلمانان در جهان اشاره کرد و یادآور شد: دشمنان اسلام امروز با برجسته کردن اختلافات بین مسلمانان سعی در ایجاد تفرقه افکنی دارند که این توطئه نیز با تمسک جستن به قرآن و عمل به آموزه های این کتاب الهی خنثی خواهد شد .

مدیر کل نبلیغات اسلامی استان کردستان بیان داشت: موج بیداری که امروز در جهان در حال شکل گیری است، لرزه به اندام دشمنان افکنده است که امیدواریم منشا پیروزی و تشکیل امت واحده ای که در قران برآن تاکید شده، شود .