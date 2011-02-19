جلوگیری از 760 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اسد عصر شنبه در جلسه شورای اداری راه و ترابری مازندران افزود: مازندران به دلیل شرایط جغرافیایی و طبیعی خود و نزدیکی شهرها و روستاهای این استان، جهت تفکیک اراضی و بازده بودن کلیه کاربرها در حاشیه راهها بویژه مشاغل متعدد مرتبط با نیاز استفاده کنندگان از جاده ها ، اراضی مجاور حریم راهها اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی خاطر نشان کرد: این اداره کل براساس برنامه های اجرایی خود اقدام به جلوگیری از این ساخت و سازها کرده که در این راستا به غیر از ۷۶۰ مورد جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز ( قبل از اجرا) ، ۱۱۳ مورد از این مواردبا حکم قضایی تخریب شده است.

مدیر کل راه و ترابری مازندران، صیانت از حریم راه ها را به منظور توسعه آتی راه و حفظ سرمایه ملی، از وظایف ذاتی عموم مردم دانست و خاطر نشان کرد: این اداره کل در زمینه صدور پروانه ساخت و ساز با توجه به رعایت اصول حریم راهها در سال جاری به بیش از ۷۸۰ مورد پرونده مجوز ساخت داده است.

اسد در ادامه اظهار داشت: متأسفانه تجاوز به حریم راه ها در استان باعث متوقف شدن اکثر پروژه های راهداری و راهسازی شده ، در این راستا این اداره کل در تسریع فعالیتهای اجرایی خود از بیش از ۱۰۲ مورد حفاری غیر مجاز در حریم راهها جلوگیری کرده است.

مدیر کل راه و ترابری مازندران، برچیدن دو هزار و 348 مورد تابلو غیر مجاز در حریم راه ها را از دیگر برنامه های این اداره کل در زمینه پاکسازی حریم راههای ارتباطی استان برشمرد.

اسد، خواستار عزم و ارادة ملی همه مردم و مالکین حاشیه راهها در زمینه پاکسازی حریم راهها شد و اظهار داشت: ساخت و ساز غیر مجاز در حریم راهها، استقبال از پیامدهای ناگوار ترافیکی و ناامنی شدید در سطح محورها و محدودیت اراضی برای توسعه و تعریض محورها که این مسائل می تواند در سطح وسیع تر عاملی در جهت رکود توسعه همه جانبه این استان باشد.

به گزارش مهر، هرگونه ساخت و ساز در حریم راه ها و 100 متر پس از انتهای آن به استناد مواد شش و هفده قانون اصلاح ایمنی راهها بدون مجوز ازوزارت راه و ترابری ممنوع است.