پنج سالن تخصصی ژیمناستیک در اردبیل احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، توفیق کابلی عصر شنبه در جلسه مجمع انتخاباتی هئیت ژیمناستیک استان با اشاره به پتانسیلهای سخت افزاری و نرم افزاری این رشته ورزشی در اردبیل اظهار داشت: در آینده ای نزدیک این استان یکی از قطبهای بزرگ ژیمناستیک کشور خواهد شد.

وی با اشاره به فعالیت چندین سالن تخصصی ژیمناستیک در استان اضافه کرد: سالن تخصصی ژیمناستیک شهید مرادجو شهرستان نمین نیز در دهه فجر افتتاح و به بهره برداری رسید که می تواند در جذب استعدادهای این شهرستان موثر باشد.

مدیر کل تربیت بدنی استان با بیان اینکه آینده درخشانی را در سطح ملی و جهانی برای این رشته ورزشی ترسیم در استان ترسیم کرده ایم، اضافه کرد: برای تحقق این مهم تمام زمینه های لازم از جمله، امکانات مادی و معنوی، استعدادهای بی نظیر و مربیان بزرگ در اردبیل مهیا شده است.

وی پیشرفت رشته ژیمناستیک را در استان در گرو تفاهم و همدلی، استفاده از افکار و آرا جمع و تدوین برنامه های مدون و مستمر دانست و بر ضرورت توسعه و همگانی کردن این رشته ورزشی در بین نوجوانان و جوانان استان تاکید کرد.

کابلی ژیمناستیک را از جمله رشته های پایه ای عنوان کرد و با اشاره به سابقه و عناوین کسب شده توسط ورزشکاران ژیمناستیک کار این استان در رقابتهای داخلی و خارجی ابراز داشت: باید تلاش کنیم این استان را به جایگاه واقعی خود برسانیم.

وی همچنین با وحدت بخش خواندن ورزش ژیمناستیک در جوامع انسانی از رئیس هئیت استان خواست تا بابه کارگیری تمام سلیقه ها و بر مبنای برنامه ریزیهای انجام شده در راستای موفقیت هرچه بیشتر این رشته تلاش کنند.

در پایان این مراسم بهرام تقی زاده سرپرست سابق این هیئت با کسب 14 رای از مجموع 19 رای اخذ شده به مدت چهار سال به ریاست هئیت ژیمناستیک استان اردبیل انتخاب شد.