افزایش تلفات حمله به بانک در افغانستان/ انتشار نوار ویدئویی جنایت طالبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، حمله انتحاری به یک شعبه از کابل بانک در شرق افغانستان دست کم 18 کشته بر جای گذاشت.

بنا بر اعلام مقامهای ولایتی در نانگرهار در این حمله هفت مرد مسلح به این شعبه بانک در شهر جلال آباد یورش بوده و علاوه بر کشتن این تعداد، دست کم 70 نفر دیگر را زخمی کردند.

یک سخنگوی طالبان با اعلام اینکه اعضای این گروه در این حمله تروریستی به یک شعبه بانک مذکور که مسئول پرداخت حقوق نظامیان افغان بوده حمله کرده اند، مسئولیت آن را به عهده گرفت.

در پی انتشار این خبر"حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان نیز با محکوم کردن این اقدام تروریستی از مجازات عاملان آن خبر داد. گفتنی است کابل بانک بزرگترین بانک خصوصی در افغانستان بوده و تا کنون شعبات آن بارها مورد حمله طالبان قرار گرفته اند.

شینهوا نیز گزارش داد طالبان پاکستان امروز شنبه ویدئویی را از چگونگی کشتن یک مامور اطلاعاتی توسط این شبه نظامیان منتشر کرده است. این افسر اطلاعاتی پیشتر در ماه مارس توسط طالبان در وزیرستان شمالی ربوده شده بود.

در این ویدئو یک شبه نظامی در حال تیراندازی به سوی جسد این مامور سرویس اطلاعات داخلی پاکستان (ISI) است. این مامور ملقب به کلنل امام و "خالد خواجا" یکی دیگر از افسران پیشین ISI به همراه یک خبرنگار انگلیسی در ماه مارس 2010 به منظور ساخت مستندی در مورد طالبان پاکستان به این منطقه رفته بودند که ربوده شدند.

پیش از این یک سازمان ناشناخته شبه نظامی موسوم به ببرهای آسیا مسئولیت ربودن این افراد را به عهده گرفته و مدعی شده بود که خواجا برای سیا جاسوسی می کند. جسد این فرد در 30 آوریل گذشته در نزدیکی شهر میرعلی کشف شد.