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۳۰ بهمن ۱۳۸۹، ۲۰:۰۲

استیلی:

بازیکنان شاهین بوشهر انگیزه نداشتند

بازیکنان شاهین بوشهر انگیزه نداشتند

بوشهر - خبرگزاری مهر: سرمربی شاهین بوشهر گفت: به رغم اینکه دیروز تمرین بسیار خوب و شادابی داشتیم نمی دانم چرا بازیکنانم امروز انگیزه بازی کردن را نداشتند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حمید استیلی بعد از شکست دو بر یک تیمش در مقابل پرسپولیس تهران اظهار داشت: اولین بازی است که از بازیکنانم ناراضی هستم و این بازی بدترین بازی بازیکنانم در یک سال اخیر بوده است.

وی با بیان اینکه از هیچکدام از بازیکنانم راضی نیستم، اظهار داشت: اگر امکانش برایم فراهم بود حداقل شش الی هفت بازیکنم را تعویض می کردم.

سرمربی شاهین بوشهر با اشاره به مشکلات شاهین گفت: بیش از اینکه به فکر کار فنی باشم به دنبال جمع کردن مشکلات تیم در بیرون از زمین هستم.

استیلی اضافه کرد: چیزی که از بازیکنانم در این بازی می خواستم انجام نداند و در حد خودشان نبودند و این فوتبال است، روزی خوب و روزی دیگر بد هستی اما باید تلاش کنیم همواره خوب باشیم.

وی با بیان اینکه یکسری از بازیکنم مصدوم بودند و با مصدومیت وارد زمین شدند، اظهار داشت: شروع خوبی در ابتدای بازی نداشتیم و از روی ضربه ایستگاهی از پرسپولیس شکست خوردیم.

سرمربی شاهین بوشهر با انتقاد از چمن بازی گفت: زمین بازی از کیفیت مناسبی برخوردار نبود و این یکی از عواملی شکست ما بود چراکه بازی شاهین روی زمین است و ما نتوانستیم به درستی تاکتیکمان را پیاده کنیم.

کد مطلب 1257464

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