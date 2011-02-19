بازیکنان شاهین بوشهر انگیزه نداشتند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حمید استیلی بعد از شکست دو بر یک تیمش در مقابل پرسپولیس تهران اظهار داشت: اولین بازی است که از بازیکنانم ناراضی هستم و این بازی بدترین بازی بازیکنانم در یک سال اخیر بوده است.

وی با بیان اینکه از هیچکدام از بازیکنانم راضی نیستم، اظهار داشت: اگر امکانش برایم فراهم بود حداقل شش الی هفت بازیکنم را تعویض می کردم.

سرمربی شاهین بوشهر با اشاره به مشکلات شاهین گفت: بیش از اینکه به فکر کار فنی باشم به دنبال جمع کردن مشکلات تیم در بیرون از زمین هستم.

استیلی اضافه کرد: چیزی که از بازیکنانم در این بازی می خواستم انجام نداند و در حد خودشان نبودند و این فوتبال است، روزی خوب و روزی دیگر بد هستی اما باید تلاش کنیم همواره خوب باشیم.

وی با بیان اینکه یکسری از بازیکنم مصدوم بودند و با مصدومیت وارد زمین شدند، اظهار داشت: شروع خوبی در ابتدای بازی نداشتیم و از روی ضربه ایستگاهی از پرسپولیس شکست خوردیم.

سرمربی شاهین بوشهر با انتقاد از چمن بازی گفت: زمین بازی از کیفیت مناسبی برخوردار نبود و این یکی از عواملی شکست ما بود چراکه بازی شاهین روی زمین است و ما نتوانستیم به درستی تاکتیکمان را پیاده کنیم.