"ندارها" منتخب گلستانیها در جشنواره فیلم فجر

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این فیلم منتخب تماشاگران گلستانی در اختتامیه بخش استانی فیلم فجر که شامگاه شبه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد، معرفی شد.

براساس اعلام هیئت داوران، فیلم ندارها به دلیل فیلمنامه منسجم، تدوین و کارگردانی حائز کسل لوح تقدیر و سکه بهار آزادی شد.

فیلم ندارها به کارگردانی محمدرضا عرب تولید شد و در آن ازیگران: هانیه توسلی، پژمان بازغی، محسن طنابنده، مریم بوبانی.



در این جشنواره هفت فیلم اکران شد که فیلم های پایان نامه به کارگردانی حامد کلاهداری و گلوگاه شیطان به کارگردانی حمید بهمنی از جمله این فیلمها هستند.

پیش از این پنج فیلم در این جشنواره اکران شد که "33 روز" به کارگردانی جمال شورجه یکی از فیلم های بخش مسابقه سینمای ایران از آن جمله است، این اثر نخستین فیلم با موضوع جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان و مقاومت مردم آن کشور است.



همچنین فرزند صبح به کارگردانی بهروز افخمی که درباره آخرین لحظات عمر پر برکت حضرت امام (ره) سخن می گوید دیگر فیلم این جشنواره است.



فیلم گزارش یک جشن، نام جدیدترین فیلم ابراهیم حاتمی کیاست که موضوعی اجتماعی دارد و در بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر، مهمان گلستانی ها خواهد بود.



فیلم ورود آقایان ممنوع هم جدیدترین فیلم رامبد جوان است که درباره مدیر یک دبیرستان دخترانه که به شدت با حضور یک دبیر مرد در مدرسه خود مخالفت می کند، است و ندارها به کارگردانی محمد رضا عرب، از دیگر فیلم های بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در استان گلستان است.