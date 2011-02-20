20 درصد صرفه ‌جویی در مصرف برق 40 درصد هزینه ها را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، نادر اشرف پور صبح یکشنبه در همایش ستاد اصلاح الگوی مصرف با مشارکت دستگاه های خدمات رسان به میزبانی شرکت گاز استان زنجان از محاسبه هر کیلو وات ساعت انرژی برق بر مبنای 120 تومان خبر داد و اظهار داشت: کلید اصلی بهینه سازی مصرف، مدیریت است که با رعایت مواردی همچون خاموش کردن لامپها به هنگام ترک اتاق ها، استفاده از نور طبیعی، تمیز کردن چراغهای روشنایی، استفاده از لامپهای فلورسنت با قطر کم و لامپهای کم مصرف به راحتی امکانپذیر است.

اشرف پور افزود: با مشخص بودن کلید هر یک از لامپها، کنترل خودکار لامپهای داخلی با استفاده از فتوسل، آموزش صحیح مصرف به نو نهالان، ارائه اطلاعاتی جامع از نحوه مصرف، حذف مصارف اضافی، کاهش مصرف در زمان پیک مصرف، تلاش برای استفاده حداکثری از نور طبیعی و توزیع لامپهای کم مصرف می توان به راحتی از هدر رفت انرژی جلوگیری کرد.

وی خاطر نشان کرد: مدیران نیز با آگاهی از ضرورت صرفه جویی کارکنان، بررسی، کنترل و نظارت بر مصرف مصارف زائد در ادرات، به راحتی می توانند بر مصرف خود مدیریت کنند.

مدیر کاهش تلفات و مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، به مدیریت مصرف و جلوگیری از هدر رفت انرژی برق به عنوان هدف اصلی این شرکت در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: با وجود ظرفیت شش هزار مگاواتی برق در کشور، امکان بهره برداری از 43 هزار مگاوات را داریم که این امر خود بر رعایت اصلاح الگو تاکید دارد.

با برگزاری نشست ستاد اصلاح الگوی مصرف که با مشارکت دستگاه های خدمات رسان به میزبانی شرکت گاز استان برگزار شد، شرکت های برق، گاز، آب و شرکت پخش فرآورده های نفتی استان با ارائه عملکرد و اقدامات خود به تبادل اطلاعات در راستای هدفمند سازی یارا نه ها پرداختند.