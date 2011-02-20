60 درصد بنزین مصرفی در زنجان از نوع 400 تومانی است

اصغر عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، با بیان اینکه در هفته های آغازین اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، غالب بنزین مصرفی مردم از سهمیه بنزین 100 تومانی بوده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 30 درصد بنزین مصرفی در منطقه زنجان، از نوع سهمیه 100 تومانی، 60 درصد بنزین 400 تومانی و 10 درصد بنزین 700 تومانی است.

عباسی با بیان اینکه تاکنون محدودیت زمانی برای مصرف سهمیه بنزین 100 تومانی اعلام نشده است، عنوان کرد: تا زمانی که سهمیه بنزین 100 تومانی حتی در یک کارت سوخت تمام نشده باشد، نمی توان از سهمیه 400 تومانی استفاده کرد.

وی با اشاره به تغییرات ایجاد شده در میزان مصرف روزانه گاز CNGدر این منطقه، گفت: پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها مصرف روزانه گاز CNGدر زنجان 50 درصد کاهش یافته است و این در حالی است که قبل از اجرای این قانون، روزانه 500 هزار متر مکعب گاز مصرف داشتیم.

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی استان زنجان، پایه تمام حامل های انرژی را شبیه به هم معرفی کرد و گفت: در بخش بهینه سازی انرژی تلاش کرده ایم به صورت کاربردی عمل کرده و با هماهنگ کردن ساختار عملیاتی خود با نیاز خودروی کشور از نظر سوخت با استاندارد های جهانی هماهنگ شویم.

عباسی با اشاره به اقدامات انجام شده برای تجهیز جایگاه های عرضه سوخت خاطر نشان کرد: همه جایگاه های سوخت منطقه به سیستم "کیف پول الکترونیکی" مجهز هستند و متقاضیان می توانند با استفاده از این امکانات، بهای سوخت مصرفی خود را بپردازند.

وی از تلاش برای بالابردن اطلاعات شهروندان از نحوه سوختگیری خودروها در جایگاه ها خبر داد و گفت: با رعایت اصول به ظاهر ساده اما کاربردی و مهم می توان از بروز حوادث دلخراش انفجار در جایگاه ها جلوگیری کرد.

عباسی افزود: خرید خودرو با مصرف سوخت کمتر، رعایت شیوه صحیح رانندگی، تعویض به موقع فیلتر هوا، رانندگی با دنده مناسب، تنظیم باد لاستیک ها و اجتناب از حمل بار اضافی از جمله راهکارهایی است که از هزینه های اضافی مصرف سوخت جلوگیری می کند.