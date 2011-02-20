بیست و ششمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی اسماعیل پور شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر با حضور شش گروه موسیق از سراسر کشور و یک گروه از کشور آذربایجان از در محل فرهنگسرای امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه از شش گروه 30 نفره شرکت کننده در جشنواره موسقی فجر در استان زنجان شامل سه گروه از داخل استان و سه گروه کشوری و خارجی هستند، افزود: بیش از 180 نفر هنرمند موسیقی صبح و عصر به اجرای موسیقی در تالار اجتماعات فرهنگسرای امام خمینی (ره) شهر زنجان خواهند کرد.

اسماعیل پور با بیان اینکه هنر موسیقی در ایران دارای ریشه و سابقه طولانی استان و هنرمندان بزرگی در این عرصه وجود داشتند افزود: هنر موسیقی به عنوان هنر فاخر و ارزشمند در کشور دارای جایگاه ویژه است و هنرمندان بزرگی در این عرصه در کشور فعال هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، برگزاری جشنواره موسقی فجر را ببرای نخستین بار در استان زنجان عنوان کرد و افزود: بیست وششمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر به طور همزمان با تهران و چند شهر کشور در شهر زنجان نیز برگزار می شود.

اسماعیل پور با تاکید بر اینکه در تلاش هستیم با برگزاری و اجرای موسیقی های فاخر و ارزشمند بتوانیم جایگاه واقعی این هنر را در جامعه نشان بدهیم افزود: هنر موسقی، هنری استان که می توان با برنامه ریزی مناسب چهره ارزشمند و مطلوب آن را به عنوان هنری فاخر در جامعه نشان داد و نقش مهم و ارزشمند در بیان واقعیتهای جامعه دارد.

وی در ادامه از فعالیت بیش از 657 نفر هنرمند موسیقی در استان زنجان خبر داد و گفت: در حال حاضر آموزشکده های موسقی در سطح استان فعال هستند و تعداد زیادی از هنرمندان موسیقی استان زنجان عضو صندوق حمایت از هنرمندان هستند.

اسماعیل پور با تاکید بر اینکه استان حمایت قاطع از هنرمندان و فعالیت های رشته موسیقی دارد، افزود: طی سال89 تعداد پنج کنسرت در داخل استان برگزار کردیم.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان زنجان از برگزاری جشنواره موسیقی استان زنجان طی سال آینده خبر داد.