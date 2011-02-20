دانشگاه پیام نور در 160 رشته مقطع کارشناسی به صورت مجازی دانشجو می پذیرد

به گزارش خبرنگار مهر در برازجان، داریوش طاهری شامگاه شنبه در آیین آغاز ساخت مجموعه ورزشی فرهنگی دانشگاه پیام نور برازجان اظهار داشت: هم اکنون 280 رشته محلی در 933 واحد دانشگاهی پیام نور در کشور فعال است.
وی از اختصاص 300 میلیارد تومان اعتبار عمرانی برای توسعه فیزیکی دانشگاه های پیام نور کشور در سال جاری خبر داد وافزود: اکنون یک میلیون متر مربع فضای فیزیکی در دانشگاه پیام نور ساخته ایم که تا انتهای امسال 500 هزار مترمربع فضای دیگر به بهره برداری خواهد رسید.
طاهری توسعه مجتمع های فرهنگی شامل نمازخانه، کتابخانه و فضاهای فرهنگی را از مهمترین برنامه های توسعه فیزیکی دانشگاه پیام نورعنوان کرد و گفت: 45 طرح عمرانی دانشگاه پیام نور به پیمانکار تحویل شده و در سال آینده هم عملیات ساخت 80 سالن چند منظوره آغاز می شود.
رئیس دانشگاه پیام نور استان بوشهر نیز گفت: 12 واحد دانشگاه پیام نور با 21 هزار و 190 دانشجو در 130 رشته محل فعال هستند.
احمدی افزود: مجموعه ورزشی فرهنگی دانشگاه پیام نور برازجان در زمینی به مساحت یک هزار و 880 متر مربع و با یک میلیارد و 100 میلیون تومان اعتبار ساخته می شود.
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