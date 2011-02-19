مصر وتوی آمریکا را تصمیمی مایوس کننده خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "حسام زکی" سخنگوی وزارت امور خارجه مصر امروز شنبه اعلام کرد: تصمیم آمریکا برای وتوی قطعنامه سازمان ملل متحد درباره محکوم کردن شهرک سازی رژیم صهیونیستی اقدامی "مایوس کننده" بود.

زکی پیش بینی کرد: وتوی آمریکا تمام گروههای سیاسی را از مذاکرات سازش خاورمیانه دور نگاه می دارد و بیشتر به اعتبار ایالات متحده به عنوان یک میانجیگر خدشه وارد می کند.

خاطرنشان می شود آمریکا شب گذشته قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را که در آن شهرکهای صهیونیست نشین در اراضی فلسطینی را غیر قانونی اعلام کرده بود وتو کرد.

رای مخالف آمریکا به غیر قانونی خواندن شهرکهای صهیونیست نشین که روز گذشته صورت گرفت در حالی است که 14 عضو دیگر این شورا به آن رای مثبت دادند.