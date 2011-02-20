فروش پرندگان در جمعه بازار گنبد معضل بهداشتی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد تقی قزلسفی عصر شنبه در شورای سلامت شهرستان گفت: شهرداری، بهداشت و درمان و دامپزشکی، نیروی انتظامی با تعامل با یکدیگر باید جلوی فروش پرندگان و مرغ زنده را در شهرستان بویژه در جمعه بازار بگیرند.

رئیس محیط زیست شهرستان گنبدکاووس نسبت به وضعیت دپوی زباله در شهرستان هشدار داد.

غلامرضا کریمی گفت: بیمارستانها باید نسبت به دفع بهداشتی زباله بیمارستانی اقدامات جدیتری انجام دهند.

وی همچنین از ممنوعیت شکار پرندگان در این وقت از سال خبر داد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان گنبدکاووس نیز گفت: مبارزه علیه بیماری سالک در استان با مدیریت گنبدکاووس انجام می‌شود.



فرید عابدی پیشگیری و مهار این بیماری را مستلزم همکاری فرمانداری، شهرداری، بخشداری ها، دهیاران با شبکه بهداشت و درمان و تعریف بودجه‌های سالانه برای پیشگیری از شیوع این بیماری دانست.



وی افزود: تشکیل ستاد مبارزه با جوندگان و حیوانات ناقل نظیر سگ برای پیشگیری جدی از بیماری سالک لازم و ضروری است.

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان گنبدکاووس نیز در این جلسه با اعلام آماده باش نوروزی به تشریح طرح بسیج سلامت نوروزی در آستانه آغاز سال جدید پرداخت.

فرهاد بدیعی گفت: 35 نفر از کارشناسان بهداشت محیط در طرح بسیج سلامت نوروزی آماده نظارت براماکن عمومی و اماکن توزیع وعرضه موادغذایی در ایام عید هستند.