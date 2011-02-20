سراسری شدن قیام مردم یمن/ معترضین هدف تیراندازی قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، منابع خبری اعلام کردند که روز گذشته درگیری های شدیدی میان صدها دانشجو که خواستار برکناری "علی عبدالله صالح" رئیس جمهوری این کشور هستند و طرفداران وی در برابر دانشگاه "صنعاء" رخ داده است.

به گزارش این منابع در تیراندازی به سوی دانشجویان پنج نفر زخمی شدند. شاهدان عینی افراد مسلحی که لباس شخصی بر تن داشتند را عامل حمله به تظاهرات کنندگان دانستند.

این شاهدان از به کار گیری ابزار سرکوب جدید بوسیله رژیم یمن خبر دادند زیرا این ابزار در روزهای قبل محدود به چماق و باطوم بود. شاهدان مذکور از مرگ یکی از افرادی که از ناحیه گردن هدف گلوله قرار گرفته بود، خبر دادند.

بستن مبادی ورودی عدن

منابع آگاه اعلام کردند که نیروهای یمنی همه مبادی وردی عدن را بویژه پس از درخواست جنبشهای جنوب این کشور از هواداران خود برای حرکت به سوی این شهر برای شرکت در تظاهرات و حمایت از مردم بستند.

این منابع بیان داشتند که این اقدام نیروهای امنیتی با هدف ممانعت از سرازیر شدن تظاهرات کنندگان به سوی عدن از استانهای مجاور است.

این تظاهرات در ادامه تظاهراتی است که در "المنصوره"، "کریتر"، "الشیخ عثمان"، "المعلا"، "دار سعد" در عدن برگزار شده بود. درگیری میان نیروهای امنیتی و تظاهرات کنندگان تاسحرگاه شنبه ادامه داشت که چهار کشته و دهها مجروح برجای گذاشت. تظاهرات کنندگان مراکز امنیتی در عدن را به آتش کشیدند.

دراین تظاهرات نیروهای امنیتی از گاز اشک آور استفاده کردند و صدها تن را بازداشت کردند. یک منبع محلی از کشته شدن یک نفر در محله "عمر مختار" در "الشیخ عثمان" که از ناحیه سر مورد هدف قرار گرفته بود خبر داد. وی از سوی تک تیراندازان هدف قرار گرفته است.

شاهدان عینی از درگیری های پراکنده در محله "السعاده" در شهر "خور مکسر" در ساعات آخر جمعه شب میان نیروهای امنیتی و افراد مسلح خبر دادند. تظاهرات کنندگان در"المنصوره" یک خودروی امنیتی را به آتش کشیدند.

موضع گیری حزب فرزندان یمن

"محسن ابوبکر" دبیرکل حزب فرزندان یمن خواستار برکناری نظام حاکم بر یمن به منظور جلوگیری از خونریزهای بیشتر شد. وی افزود: نظام "علی عبدالله صالح" را بویژه پس از کشتاری که به راه انداخته، فاقد مشروعیت است.

دبیر کل این حزب که یکی از احزاب قدیمی یمن به شمار می آید از قیام مردم برای سرنگونی حکومت "علی عبدالله صالح" و احیای یمن جنوبی حمایت کرد.