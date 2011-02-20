  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۲۴

500 هزار نفر در کشور حامی ایتام هستند

500 هزار نفر در کشور حامی ایتام هستند

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: بیش از 500 هزار نفر حامی ایتام در کشور وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد ذوالفقاری اظهار داشت: بیش از 500 هزار نفر حامی ایتام در کشور وجود دارد که از این میان تعداد 501 هزار و 469 نفر حامی حقیقی و تعداد 4 هزار و 18نفر حامی حقوقی شامل مؤسسات و سازمانهاست.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام (ره) افزود: تا پایان سال 1388 مبلغ 800 میلیارد ریال توسط حامیان به ایتام مساعدت شد و تعداد کودکان ایتام مورد حمایت 265 هزار و 109 نفر است که هر یتیم ممکن است یک یا چند حامی داشته باشد.

وی با اشاره به برنامه ها و سیاستهای راهبردی طرح اکرام ایتام تصریح کرد: همه ساله شاهد افزوده شدن برگ زرینی بر صفحات عملکرد طرح اکرام ایتام بوده و شاهد رشد 42 درصدی در 6 ماهه اول بوده ایم ، لذا بهره گیری از ظرفیتهای حامیان و خیرین جهت حل ابعاد مختلف نیازهای مادی و معنوی ایتام در دستور کار حرکتهای آتی این طرح است.

ذوالفقاری، فرهنگ سازی و احیای سنتهای حسنه اسلامی، ارتقای عزت نفس و خودباوری در ایتام ، توجه ویژه به رویکرد پنج ساله آتی (فقر زدایی و توسعه پایدار در دهه پیشرفت و عدالت)، استقرار شبکه حمایتی کار آمد از حامیان و خیرین، بهره گیری از توان تخصصی، فکر و مشاوره ای حامیان و خیرین و برنامه ریزی برای آتیه ایتام از طریق طرحهای عمر و سرمایه گذاری نظام بیمه ای کشور را از جمله طرحها و برنامه های در دستور کار معاونت حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) برشمرد.

کد مطلب 1257485

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها