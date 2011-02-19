به گزارش خبرنگار مهر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نخستین همایش بین المللی سرداران جهان اسلام با بیان اینکه این همایش در آستانه تحولهای اخیر حرکت بسیار خوبی بود افزود: برگزاری این همایش اقدامی نمادین و معنادار است چرا که این تحولات و انقلاب های مردم منطقه از یک فکر جهادی برخاسته است چرا که امروز شاهد دسیسه های فراوان دشمن برای منحرف کردن انقلاب مردم در منطقه که از یک بیداری اسلامی نشأت گرفته است، هستیم چرا که غرب تلاش دارد محتوای انقلاب مردم مصر و تونس را با محتوای دیگر منتشر کنند.

لاریجانی افزود: بزرگترین اشتباه آمریکا و رژیم صهیونیستی این است که حاضر نیستند به واقعیت های منطقه تن دهند و برخلاف اهداف برگزارکنندگان این همایش که جوهره ای از واقعیت های موجود در منطقه است، دشمنان به دنبال این هستند جوهره انقلاب های مردمی در منطقه را طور دیگری معرفی کنند و اثبات کنند که خروش عظیم مردمی ارتباطی با انقلاب اسلامی ایران ندارد.

وی همچنین تاکید کرد: انقلاب های منطقه از یک بلوغ سیاسی نشات می گیرد.

لاریجانی با بیان اینکه در قرن حاضر ستاره های خاصی در جهان بوده اند که با اقدامات خود بذر فکری نو در منطقه را کاشتند که یکی از این ستاره های درخشان عمر مختار بود که یک بیداری را بوجود آورد . همچنین یکی دیگر از این قهرمانان عبدالقادر الجزایری بود که البته این افراد از یک جنبش خاص برنخاسته بودند و تک ستاره هایی بودند که توانستند با تکیه بر هوش خود شرایط را عوض کنند.

وی در این زمینه تصریح کرد: مرحوم محمد عبده و حسن البنا در مصر توانستند بیداری در نسل جوان را ایجاد کنند که همه این بیداری ها امروز از سرمنشاء یک خورشید بزرگ که امام (ره) بود منشاء می گرفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امام منظومه فکری برای اسلام به یادگار گذاشت افزود: در سالیان قدیم ونهضت مشروطه نیز بسیاری از علما وجود داشتند اما به دلیل اینکه منظومه فکری جدیدی وجود نداشت روشنفکران توانستند در این جنبش خلل ایجاد کنندو آن را منحرف نمایند.

لاریجانی افزود: امام پایه گذار نظم جدیدی دردنیا بود که نمونه آن ازحرکت های جهادی ونوع مقابله با کانونهای فتنه در منطقه شاخص می شد واین نشان می دهد امام فکر چند ساحتی داشتند و با دقت همه تحولات در منطقه را رصد می نمودند که در نتیجه همه تلاشهای مجاهدان و مصلحان در منطقه به امام ختم می شد و در ذیل حرکت امام شهدای درخشانی در منطقه وجود دارند که خود را شاگرد مکتب امام می پنداشتند که یکی ازآنها احمد شاه مسعود بود که یک فرد نظامی بود اما جوهره فکری امام (ره) را درک کرده بود و به قیام در افغانستان پرداخت.

وی به ویژگی‌های شخصیتی شهید عماد مغنیه پرداخت وافزود: شهید عماد مغتیه یک فرد رشید در میدان مبارزه با صهیونیستها بود دارای فکری جامع و یکی از طراحان اصلی اخراج رژیم صهیونیستی از لبنان بود که نقش اول را در این مورد ایفا کرد و طراحی عملیاتی او همواره فوق العاده بود.

لاریجانی خاطرنشان کرد: درجنگ 33 روزه نیز مشاهده کردیم وی با همت رزمندگان حزب الله توانست طراحی عملیاتی دقیقی انجام دهد و رژیم صهیونیستی را به شکست بکشاند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اف.بی.آی، پلیس امنیتی آمریکا بیش از30 میلیون دلار برای ترور عماد مغنیه هزینه کرد، افزود: این شهید بزرگوار ازمقلدان مقام معظم رهبری بود و همواره به ایشان عشق می ورزید و از ابتدای فعالیت های خود درمکتب امام موسی صدرتربیت پیدا کرد و با آشنایی با شخصیت شهید چمران، شخصیت وی شکل گرفت و بعد از نهضت امام شیفته ایشان شد.

لاریجانی تاکید کرد: ویژگی های شخصیتی و فکری وی موجب شد تمام سرویس های جاسوسی رژیم صهیونیستی و غربی ها به دنبال ترور وی باشند اما هیچگاه موفق نمی شدند که بعد از جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی همه همت خود را بکار بست تا با ترور حاج عماد مغنیه از شکست سنگین خود اعاده حیثیت کند چرا که این شهید کمر رژیم صهیونیستی را در جنگ 33 روز شکسته بود.

وی تصریح کرد: حاج عماد مغنیه همواره دقت داشت که جانشینان مناسبی برای خود تربیت کند که بعد از شهادت وی ثمره تلاش های وی در مجاهدت رزمندگان حزب الله تحقق یافت و امروز حرکت حزب الله بدون کاستی پیش می رود و دژی مستحکم در برابر حملات رژیم صهیونیستی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی همواره از فرزندان سید حسن نصر الله و عماد مغنیه ترس دارد اظهار داشت: نقش این شهید نقش کانونی بود و بیداری اسلامی در منطقه در شرایط فعلی از خون شهدای جهان اسلام منشاء می گیرد و فتنه گران داخلی با 4 عکس در اغتشاشات در خیابان های تهران نمی توانند این بیداری اسلامی را به شکست بکشانند چرا که جوهره این تغییر الهی است.

وی به دیگر شخصیت سرداران شهید جهان اسلام پرداخت و افزود: خالد اسلامبولی یک شخصیت تربیت شده مکتب اسلام بود و به دلیل اختناق فراوان در کشور مصر بسیاری از حرف های وی شنیده نشد و وی یکی از اعضای جهاد اسلامی بود.

لاریجانی به شخصیت سیدعباس موسوی اولین رهبر حزب الله لبنان نیزاشاره کرد وافزود: شهید سیدعباس موسوی از شاگردان مکتب امام موسی صدر بود که در نجف اشرف تحصیل می کرد و به هنگام بازگشت به لبنان شاگردان فراوانی را تربیت نمود که سید حسن نصر الله از اولین شاگردان وی بود و به دلیل همین تاثیرگذاری، صهیونیست ها در یک عملیات تروریستی وی را به شهادت رساندند اما فرزندان معنوی وی نهضت حزب الله را به جلو بردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:یکی دیگری ازسرداران رشید جهان اسلام شهید سیدعارف حسین حسینی بود که از شاگردان حضرت امام در شهر قم بود و در مکتب آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله سبحانی درس را فرا گرفت و توانست در منطقه خود پاکستان، تاثیر فراوانی برجای بگذارد که این شهدا نقطه هایی بودند که به منطقه روشنایی بخشیدند.

وی به شخصیت شهید حکیم در عراق نیز اشاره کرد و اظهار داشت: شهید حکیم استوانه مبارزات آزادیبخش در عراق بود و به مبارزه با حکومت بعثی در عراق پرداخت و بعد از شهادت مشاهده کردیم که میراث به جای مانده از وی موجب شد که عده زیادی از فرزندان عراقی توانستند آمریکایی ها را به شکل در این کشور بکشانند و اگر این مجاهدت ها و تلاش ها نبود و مردم عراق بر علیه اشغالگران مجاهدت نمی کردند وضعیت منطقه معلوم نبود و همچنین اگر مجاهدان حزب الله در جنگ 33 روزه بر علیه رژیم صهیونیستی مقاومت نمی کردند آینده خاورمیانه به خطر می افتاد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هنگامی که کشور عراق توسط آمریکا اشغال شد، تنها جمهوری اسلامی ایران به حمایت از خواسته های مردم عراق پرداخت افزود: کشورمان توانست استراتژی آمریکا را در منطقه به شکست بکشاند و اگر ثمره خون شهدا نبود امروز شاهد اختناق بین المللی در جهان بودیم.

لاریجانی به تحولات مصر اشاره کرد و ادامه داد: مردم مصر به دنبال این نبودند با چند شکلات سیاسی آنها را سرگرم کنند چرا که خاورمیانه دچار تحول بزرگی است و ریشه های این تحول بیداری بود که شهدای ایجاد کردند و این ننگی برای آمریکا است که امروز دست آنها در حمایت از کشورهای سلطنتی به خون مردم منطقه آلوده است و بسیار خجالت آور است که آنها با وجود این فعالیت ها ادعای دموکراسی در منطقه می کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دوران فریب کاری آمریکا به پایان رسیده و مردم به بیداری رسیده اند چرا که آنها در ابتدا با ادعای ایجاد دموکراسی به عراق وارد شدند اما نتوانستند در برابر اراده عراقی ها تاب بیاورند.

وی تاکید کرد: آمریکایی ها باید به اراده مردم منطقه احترام بگذارند و در تحولات اخیر سعی دارند تلاش های مذبوحانه برای جلوگیری از انقلاب های مردمی صورت دهند اما خبرهایی که از منطقه به گوش می رسد نوید بخش است و پایه های فکری نهضت صدر اسلام در حال جان گرفتن است.