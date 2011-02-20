مسئولان البرز توجه بیشتری به استعدادهای ورزشی کرج کنند

وی افزود: همچنین ضروری است تا با توجه به ورزشکاران ملی انگیزه لازم در این قشر تقویت شود. به گزارش خبرنگار مهر در کرج، روح الله داداشی شامگاه شنبه در دیدار شهردار کرج از وی به دلیلی موفقیت در مسابقات قویترین مردان جهان ضمن تشریح برگزاری مسابقات و کسب مقام قهرمانی بر توجه بیشتر مسئولان استان به امر ورزش تاکید کرد و گفت: لازم است مسئولان ارشد استان باتوجه بیشتر به امر ورزش بستر رشد وارتقا این امر را در استان پر استعداد البرز را فراهم کنند.

سید علی آقازاده نیز در این دیدار ضمن قدردانی از افتخار آفرینی این ورزشکار اظهار داشت: ورزش از مقولات مهم جامعه است که تلاش در جهت گسترش آن نتایج مهمی را در افزایش نشاط و سلامت جامعه به همراه خواهد داشت.

وی افزود: توجه به قهرمانان ملی که در میادین مختلف افتخارآفرینی کرده اند ضرورتی انکارناپذیر است و مسئولان استان باید با ارج نهادن به این سرمایه های ملی زمینه افتخارآفرینی های آتی این قشر را فراهم کنند.

آقازاده یادآور شد: کرج پایگاه استعدادیابی و قهرمان پروری ورزش ایران است و نقش به سزایی را در مناسبات ورزشی کشور ایفا می‌کند.

این مسئول در ادامه خاطرنشان کرد: توجه به ورزش همگانی نکته دیگری است که مدیرت شهری کرج نیز در برنامه ریزی های خود از این مهم غافل نبوده است.

این مسئول با تاکید بر ضرورت توسعه و حمایت از ورزش پهلوانی و قهرمانی و ورزشکاران افتخار آفرین کرجی افزود: ما دوستدار تقویت ورزش همگانی در میان احاد مختلف جامعه هستیم.

وی در پایان تاکید کرد تا با مساعدت شورای شهر کرج از این قهرمان ملی تقدیر شایسته به عمل آید.

مسابقات قویترین مردان جهان با حضور ۱۲ ورزشکار خارجی از ۱۰ کشور جهان و سه ورزشکار از کشورمان به مدت دو روز در بوستان زیتون جزیره قشم برگزار شد .

روح الله داداشی با موفقیت درچهار آیتم برگزار شده در بخش حمل الوار ۴۰۰کیلوگرمی به مسافت ۳۰متر و بلند کردن گوهای سنگی ۱۰۰و۲۰۰ کیلوگرمی در جایگاه نخست ایستاد .