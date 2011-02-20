تقویت ارتباط با رسانه ها موجب تحقق اهداف مدیریت شهری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، احمد خیری عصر شنبه در نشست روابط عمومی های شهرداری های استان البرز با بیان این مطلب افزود: روابط عمومیها با اهتمام بیشتر در ایفای نقشهای موثر خود می توانند زمینه ساز مشارکت بیشتر مردم و جلب سرمایه های اجتماعی باشند.

این مسئول خاطرنشان کرد: شناخت علمی و واقعی از روابط عمومی ها ضروری است و باید همه برای تحقق جایگاه واقعی و تغییر وضعیت روابط عمومی ها تلاش کنیم.

خیری خطاب به مدیران روابط عمومی های شهرداری های استان خواست تا با تشکیل کارگروه های تخصصی بسترهای لازم در جهت نگاه جامع به چالش های پیش روی شهرداری ها را مهیا کنند.

لزوم تجدید نظر روابط عمومی های البرزدر ارتباط با رسانه ها

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: توجه به اطلاع رسانی صحیح موجب پویایی شده و ضمن افزایش چشمگیر راندمان کاری زمینه مشارکت شهروندان را فراهم می کند.

مشاور رسانه ای شهردار کرج گفت: باید اذعان داشت شهرداری های استان البرز در برقراری ارتباط دو سویه و بهره گیری از ظرفیت های رسانه ها موفق نبوده اند و باید برای رسیدن به وضعیت مطلوب جریان اطلاع رسانی از سوی روابط عمومیها به شدت و با تجدید نظر دنبال شود.

خیری با تاکید بر ضرورت تحول در حوزه اطلاع رسانی تصریح کرد:با بهره گیری از ظرفیت بالای رسانه ها جهت اعتمادسازی و ارتباط مستمر با شهروندان می توانیم موجب کاهش هزینه های مدیرت شهری باشیم.

ارتقا جایگاه روابط عمومی ها ضروری است

این عضو هیئت رییسه روابط عمو می های شهرستان کرج افزود:ارتقاجایگاه روابط عمو می ها و در اختیار قرار دادن منابع و امکانات به همراه طرز تلقی ونگاه مثبت مدیران در به کار گیری نیروهای متخصص موجب موفقیت روابط عمومی ها خواهد شد.

وی یادآور شد:در صورت امکان ایفای نقش موثرروابط عمومی ها می توان به موفقیت بیشتر سازمان ها امیدوار بود.

مشاور رسانه ای شهردار کرج در پایان از روابط عمومی ها خواست تا با توجه بیشتر به جریان اطلاع رسانی از ظرفیت های ویژه این بخش غافل نشوند.

این نشست با حضور مدیران روابط عمومی های شهرداری های استان البرز به میزبانی شهرداری ماهدشت برگزار شد.

در این نشست مدیران روابط عمومی ها به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

در پایان این نشست مقرر شد تا انتخابات هیئت رئیسه در جلسه بعدی برگزار شود.