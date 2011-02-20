8000 گلستانی از فیلمهای فجر دیدن کردند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا منتظری شامگاه شنبه در مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم فجر در استان گلستان افزود: اهالی هنر بویژه عکاسان و اهالی سینما از این فیلمها بازدید کرده اند.

وی در ادامه گفت: امسال میزبانی رخدادهای بین المللی را در استان شاهد بوده ای که همه از برکت پیروزی انقلاب اسلامی و تحقق عدالت محوری در بخش فرهنگ است.

منتظری اظهار داشت: امسال با سیری صعودی نسبت به سال قبل هم میزبان جشنواره بین المللی تئاتر فحر بودیم و هم میزبان جشنواره بین المللی فیلم فجر و چند روز دیگر نیز جشنواره بین المللی موسیقی فجر در استان برگزار می شود.

وی اظهار امیدواری کرد: امیدواریم با این برنامه ها تراز فرهنگی علمی ادبی استان را در گستره ایران ارتقا بخشیم.



این جشنواره هفت فیلم اکران شد که فیلم های پایان نامه به کارگردانی حامد کلاهداری و گلوگاه شیطان به کارگردانی حمید بهمنی از جمله این فیلمها بوده است.

"33 روز" به کارگردانی جمال شورجه یکی از فیلم های بخش مسابقه سینمای ایران از آن جمله است، این اثر نخستین فیلم با موضوع جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان و مقاومت مردم آن کشور است.



همچنین فرزند صبح به کارگردانی بهروز افخمی که درباره آخرین لحظات عمر پر برکت حضرت امام (ره) سخن می گوید دیگر فیلم این جشنواره بود.



فیلم گزارش یک جشن، نام جدیدترین فیلم ابراهیم حاتمی کیاست که موضوعی اجتماعی دارد و در بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر، مهمان گلستانی ها خواهد بود.



فیلم ورود آقایان ممنوع هم جدیدترین فیلم رامبد جوان است که درباره مدیر یک دبیرستان دخترانه که به شدت با حضور یک دبیر مرد در مدرسه خود مخالفت می کند، است و ندارها به کارگردانی محمد رضا عرب، از دیگر فیلم های بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در استان گلستان بوده است.