مشکل تولید کشور تنها پول نیست

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، عبد الوهاب سهل آبادی که در آستانه هفتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت با بیان اینکه نرخ بهره بانکی برای صنعتگران بسیار بالاست، تصریح کرد: صنعت سود آنچنانی ندارد که قادر به بازپرداخت تسهیلات با نرخ‌های فعلی باشد.

رئیس خانه صنعت و معدن اصفهان با اظهار خشنودی از اینکه ترکیبی که به عنوان کاندیدا معرفی شده به اقتضای نیاز بوده اظهار داشت: متأسفانه انتقادهایی که به اتاق وارد می‌شود از جانب کسانی است که خودشان عضو بوده‌اند.

وی افزود: صنعتگران ما در شرایطی که امروز هزینه انرژی مصرفی شان را هم اندازه با قیمت‌های بین‌المللی پرداخت می‌کند، سود تسهیلات بانکی شان هم باید مطابق با معیارهای بین‌المللی باشد چنانچه امروز کشورهای مختلف دنیا، تسهیلات بانکی بدون هیچ گونه سود، یا با حداکثر یک تا دو درصد سود به آن‌ها پرداخت می‌شود.

به گفته وی، افزایش جوایز صادراتی در کنار کاهش نرخ سود بانکی ، تا اندازه زیادی می‌تواند به کاهش هزینه بنگاه‌ها و افزایش رقابت پذیری بنگاه‌ها کمک کند.

وی با اشاره به اینکه به کارگیری بخش خصوصی می‌تواند صنعتگران و کارآفرینان اصفهان را نسبت به استراتژیهای درست و تدبیر درست همراهی کند، گفت: اگر جلساتی که در دور ششم در اتاق بازرگانی بود برگزار نمی‌شد جامعه کار و تولید نمی‌توانستند با یکدیگر هماهنگ شوند.

سهل آبادی به عنوان یک صنعتگر گفت: از صاحب‌نظران اقتصادی خواهش می‌کنم، یک طرفه در رسانه ملی صحبت نکنند و در میزگردهای مربوط به تولید، دست کم یک نفر درد آشنای صنعت را هم در کنار خود داشته باشند تا مسایل واقعی تولید هم مطرح شود.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی استان اصفهان با اشاره به اینکه متأسفانه در بخش صادرات اصولی محصولات غیر نفتی کار خاصی انجام نشده و همه تولیدکنندگان به قولی آرایشگرهایی شده‌ایم که سر هم را می‌تراشیم خاطرنشان کرد: شاید اتاق‌های بازرگانی نقش خود را به عنوان شناسایی بازارهای هدف صادراتی و شناسایی کالاهای ایرانی به خوبی انجام نداده‌اند.

سهل آبادی افزود: این رسالت بر عهده کانون و انجمن‌های صنفی است که هماهنگی بین بنگاه‌های عضو را فراهم کنند

ایجاد همگرایی میان کانونهای تولیدی از وظایف کانونهای تولیدی است

سهل آبادی گفت: یکی از وظایف انجمن‌های صنفی و کانون‌های تولیدی ایجاد همگرایی بین تولیدکنندگان و ایجاد برند ملی است.

سهل آبادی افزود: واگذاری امور به بخش خصوصی و تبیین جایگاه تشکل‌های غیر دولتی در دنیا جواب داده و دولتمردان نیز به سمت این گونه واگذاری‌ها و فعال کردن انجمن‌ها حرکت کرده‌اند،اما متأسفانه در بدنه دستگاه‌های دولتی برخی از مدیران با واگذاری امور به بخش خصوصی مخالفت کرده و برخلاف سلیقه آن‌ها این کار صورت می‌گیرد.

سهل آبادی یادآور شد: ابتدا بازنگری در استراتژی توسعه صنعت لازم است و دولت باید با واگذاری صنایع به بخش خصوصی نقش نظارت و راهبری را داشته باشد وگرنه کشور به پیشرفت صنعتی نایل نمی‌شود.

وی افزود: یکی از ملزومات تقویت انجمن‌های خصوصی تهیه بازار مالی برای تولیدکنندگان بخش خصوصی و نیز فراهم کردن صادرات و فروش اینترنتی است.

سهل آبادی تصریح کرد: یکی از رسالتهای انجمن صنعتی تشکیل واحد تحقیق و توسعه قوی در جهت کاهش هزینه تولید و نیز آموزش افراد و شناسایی مشکلات است.

رئیس خانه صنعت و معدن اصفهان نیز در بخش دیگری از این جلسه به بیان مشکلات صنعتگران پرداخت و با اشاره به اینکه کارگران نسبت به مسائل بیمه امنیت ندارند، گفت: انتظار این قشر زحمت کش این است که ما در مواقع خاص به آن‌ها به عنوان فرزندانمان نگاه کنیم.

سهل آبادی با اشاره به اینکه بالای 50 درصد از سنگ مورد نیاز کشور در اصفهان و در شهرک محمود آباد آماده و تولید می‌شود گفت: نباید اجازه داد سنگ آماده به کشور وارد شود چرا که حتی برخی بیان می‌کنند حتی سنگ قبر را نیز به کشور وارد می‌کنیم که چنین امری به تولید کنندگان داخلی لطمه می‌زند.

وی با تاکید بر اینکه باید به آینده اتاق بازرگانی بیاندیشیم اظهار داشت: آنچه که مشخص است فعالیت‌های هیأت‌رئیسه دوره ششم اتاق نشان می‌دهد که موفقیت‌ها چشمگیر بوده و خوشبختانه ارتباط اتاق با تشکل‌ها به نحو مناسبی بوده است.