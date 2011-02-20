مهمان نوازی گلستانیها از جشنواره فیلم فجر/ سینما روی پرده رونق

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا منتظری در نشست این اداره کل افزود: جشنواره فیلم فجر در حالی به روزهای پایان خود نزدیک می شود که علیرغم پایان اکران فیلم ها، همچنان سیل علاقمندان به فیلم در صف های مقابل سینما خودنمایی می کند.
وی این حضور را از روزهای اول جشنواره، بسیار با شور و هیجان دانست و افزود: دومین رویداد بزرگ فرهنگی و هنری در گستره بین المللی دهه مبارک فجر در گلستان، با رونق سینما و بهبود نسبی محتوا روبرو بود.
وی اظهار داشت: با برنامه ریزی های قبلی، بنا به اکران 5 فیلم بود که با این حضور و با مکاتبات انجام شده، دو فیلم پایان نامه و گلوگاه شیطان نیز به لیست فیلم های سینما در جشنواره اضافه شد.
منتظری این استقبال را بسیار با شکوه دانست و اظهار امیدواری کرد تا در سالهای بعد شاهد کارهای بزرگتر از کارگردانان برتر باشیم.
بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در گرگان، شامگاه 30 بهمن در تالار فخرالدین اسعد گرگانی، همراه با اکران فیلم گلوگاه شیطان به کار خود پایان می دهد.
همچنین فرزند صبح به کارگردانی بهروز افخمی که درباره آخرین لحظات عمر پر برکت حضرت امام (ره) سخن می گوید دیگر فیلم این جشنواره است.
فیلم گزارش یک جشن، نام جدیدترین فیلم ابراهیم حاتمی کیاست که موضوعی اجتماعی دارد و در بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر، مهمان گلستانی ها خواهد بود.
فیلم ورود آقایان ممنوع هم جدیدترین فیلم رامبد جوان است که درباره مدیر یک دبیرستان دخترانه که به شدت با حضور یک دبیر مرد در مدرسه خود مخالفت می کند، است و ندارها به کارگردانی محمد رضا عرب، از دیگر فیلم های بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در استان گلستان است.
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