مهمان نوازی گلستانیها از جشنواره فیلم فجر/ سینما روی پرده رونق

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا منتظری در نشست این اداره کل افزود: جشنواره فیلم فجر در حالی به روزهای پایان خود نزدیک می شود که علیرغم پایان اکران فیلم ها،‌ همچنان سیل علاقمندان به فیلم در صف های مقابل سینما خودنمایی می کند.

وی این حضور را از روزهای اول جشنواره،‌ بسیار با شور و هیجان دانست و افزود: دومین رویداد بزرگ فرهنگی و هنری در گستره بین المللی دهه مبارک فجر در گلستان، با رونق سینما و بهبود نسبی محتوا روبرو بود.

وی اظهار داشت: با برنامه ریزی های قبلی،‌ بنا به اکران 5 فیلم بود که با این حضور و با مکاتبات انجام شده،‌ دو فیلم پایان نامه و گلوگاه شیطان نیز به لیست فیلم های سینما در جشنواره اضافه شد.

منتظری این استقبال را بسیار با شکوه دانست و اظهار امیدواری کرد تا در سالهای بعد شاهد کارهای بزرگتر از کارگردانان برتر باشیم.

بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در گرگان،‌ شامگاه 30 بهمن در تالار فخرالدین اسعد گرگانی، همراه با اکران فیلم گلوگاه شیطان به کار خود پایان می دهد.

هفت فیلم در جشنواره بین المللی فیلم فجر در گلستان اکران می شود و فیلم های پایان نامه به کارگردانی حامد کلاهداری و گلوگاه شیطان به کارگردانی حمید بهمنی از جمله این فیلمهاست.