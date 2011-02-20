به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، جعفر زره بینی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران و در آستانه هفتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی با اظهار تأسف از اینکه معوقات بانکی نقدینگی واحدهای صنعتی صنعتگران را به مراحل حاد کشانده افزود : نقش اتاق نقشی مشورتی نسبت به قوه قضائیه مقننه و اجرائیه است.

وی با اشاره به اینکه فردی که می‌خواهد کاندیدا شود و رای بیاورد باید نقش اتاق در تعامل با دولتمردان را بداند و در سطح بین‌المللی اطلاعات کافی داشته باشد، گفت : اتاق بازرگانی اصفهان قریب 80 سال دارد در حالیکه در گذشته تفکر علمی و آموزشی در آن نبود.

ذره بینی تفاوت این دوره از انتخابات با دوره‌های قبلی را عدم واگذاری حق رای توسط حق وکالت اعلام کرد و گفت : در سنوات گذشته انتخابات، برخی از دارندگان حق رای با ارائه وکالت به فرد دیگر، به طور مستقیم در انتخابات شرکت نمی‌کردند اما در این دوره دارندگان کارت بازرگانی باید خود در انتخابات به طور مستقیم رای بدهند و امکان حق وکالت رای وجود ندارد .

ذره بینی اضافه کرد : شورای نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی سراسر کشور در دست بررسی مجدد تفویض حق وکالت دارندگان کارت بازرگانی است .

وی تصریح کرد : رویکرد اتاق بازرگانی اصفهان با دستگاه‌های دولتی استان تعامل است نه تقابل و در این راستا با برگزاری نشستهای متعدد در بخشهای مختلف خواستار رفع مسایل و چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی است .

وی با اشاره به اینکه امروز اتاق بازرگانی به عنوان مهم‌ترین تشکل اقتصادی و صنعتی غیر دولتی از دیدگاه‌های ارزشمند دور نبوده و تلاش داشته که خود را با آن‌ها منطبق نماید اظهار امیدواری کرد که افرادی که مسئولیت را بر عهده می‌گیرند این راه را ادامه دهند .

این فعال اقتصادی هدف اصلی اتاق بازرگانی را توسعه اقتصاد کشور و ترویج نقش بخش خصوصی در مراکز تصمیم ساز دانست و گفت : اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی توانسته فعالیت گسترده‌ای در توانمند شدن این بخش در عرصه اقتصاد کشور انجام دهد .

وی تصریح کرد : ارتقای وضعیت اقتصاد استان نیازمند وجود تشکل منسجم و توانمند است و حضور پر شور واحدهای تولیدی و سازمان‌های اقتصادی دولتی استان در انتخابات می‌تواند بر تبیین جایگاه این تشکل تأثیر بگذارد .

ذره بینی با اشاره به اینکه در دوره ششم مرکز داوری اتاق برای اولین بار در کشور به اصفهان آورده شد و به عنوان مرجعی که از لحاظ حقوق بین‌الملل شناخته می‌شود به رسمیت شناخته شد اظهار داشت : بسیاری از مشکلات اتاق از این طریق و به صورت کدخدا منشی حل شد .

ذره بینی افزود : نقش افرادی که در اتاق بازرگانی فعالیت می‌کنند بسیار مهم است به عنوان مثال در باب هدفمندی یارانه‌ها دو ماه می‌گذرد و اگر تشکل‌ها نقش خود را به خوبی انجام نمی‌دادند مطمئناً جامعه کار و تولید نمی‌توانستند با یکدیگر هماهنگ شوند .

وی روند خصوصی شدن کشور را باعث اثرگذاری تشکل‌ها در فرایند قانون گذاری دانست و گفت : مهم‌ترین تشکل اقتصادی با سابقه در کشور ، اتاق بازرگانی است که در مجامع بین‌المللی شناخته شده است