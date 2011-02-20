سینماهای موجود مازندران فراخور شان هنرمندان استان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز پرستویی در آیین اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در سینما سپهر ساری افزود: در استان هنرپرور و تئاتر خیز مازندران باید دهها سالن سینما و تئاتر ایجاد شود.
وی خاطر نشان کرد: مازندران قدمت بالایی در هنرپروری و تقویت تئاتر جوان در کشور دارد و از سالهای متمادی این استان محل برگزاری کارگاههای آموزشی و اردوگاههای تئاتر استانهای کشور بوده است.
پرستویی با اشاره به اینکه جشنواره فیلم فجردر مازندران به واسطه اینکه در دو شهر استان برگزار شده از استقبال بالایی توسط شهروندان و هنردوستان برخوردار بوده است تصریح کرد: همه 33 فیلم قابل اکران در جشنواره بین المللی فیلم فجر در تهران باید در استان مازندران نیز اکران شود.
وی با بیان اینکه افتخارات و نوآوری هنری در عرصه های مختلف دینی و دفاع مقدس در مازندران وجود دارد یادآور شد: باید هنر فاخر و اثرگذار در عرصه های دینی و دفاع مقدس در مازندران به صورت فیلم درآید.
پرستویی با اشاره به اینکه هنرمند دارای دو خصوصیت و شاخصه حقیقی و حقوقی است افزود: بارزه حقوقی هنرمند متعلق به مردم و هنرمندان است که باید برای تحقق و ماندگاری خود رضایت مندی شهروندان را به دنبال داشته باشد.
این هنرمند باسابقه کشور افزود: از اینکه پس از مدتها دوری از عرصه بازیگری، مازندران را برای بازی انتخاب کره خوشحال هستم چرا که مدیران ارشد استان و نمایندگان مجلس عوامل فیلم در دست ساخت " خرس " را یاری رسان خواهند بود.
در پایان این مراسم با اهدا لوح تقدیر و تندیس جشنواره از خدمات چندین ساله پرویز پرستویی تجلیل شد.
پرستویی با اشاره به اینکه جشنواره فیلم فجردر مازندران به واسطه اینکه در دو شهر استان برگزار شده از استقبال بالایی توسط شهروندان و هنردوستان برخوردار بوده است تصریح کرد: همه 33 فیلم قابل اکران در جشنواره بین المللی فیلم فجر در تهران باید در استان مازندران نیز اکران شود.
وی با بیان اینکه افتخارات و نوآوری هنری در عرصه های مختلف دینی و دفاع مقدس در مازندران وجود دارد یادآور شد: باید هنر فاخر و اثرگذار در عرصه های دینی و دفاع مقدس در مازندران به صورت فیلم درآید.
پرستویی با اشاره به اینکه هنرمند دارای دو خصوصیت و شاخصه حقیقی و حقوقی است افزود: بارزه حقوقی هنرمند متعلق به مردم و هنرمندان است که باید برای تحقق و ماندگاری خود رضایت مندی شهروندان را به دنبال داشته باشد.
این هنرمند باسابقه کشور افزود: از اینکه پس از مدتها دوری از عرصه بازیگری، مازندران را برای بازی انتخاب کره خوشحال هستم چرا که مدیران ارشد استان و نمایندگان مجلس عوامل فیلم در دست ساخت " خرس " را یاری رسان خواهند بود.
در پایان این مراسم با اهدا لوح تقدیر و تندیس جشنواره از خدمات چندین ساله پرویز پرستویی تجلیل شد.
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